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Kang fonce ce dimanche à Miami, l'avenir de l'OL en jeu

OL14 juin , 14:30
parGuillaume Conte
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Les différentes parties prenantes de la structure Eagle Football ont rendez-vous ce dimanche aux Etats-Unis pour décider notamment du sort de l'OL et de Botafogo.
Voilà une réunion qui a de grandes chances de sceller les restes de la dynastie Textor. A moins de deux semaines de son rendez-vous face à la DNCG, l’Olympique Lyonnais espère pouvoir présenter une direction et des nouveaux propriétaires officiels pour débuter la saison 2026-2027.
Cela devrait se jouer ce dimanche, lors d’une réunion aux Etats-Unis avec les parties prenantes sur l’avenir d’Eagle et de l’OL. Ainsi, selon la presse brésilienne, Michele Kang, pour représenter les intérêts lyonnais, retrouvera les représentants d’Arès Management, le principal créancier, d’Eagle Bidco via le cabinet qui s’occupe de sa gestion administrative Cork Gully, Gabriel de Alba, spécialiste mondial en redressement financier, Marcelo Claude, investisseur américano-bolivien très implanté dans le football outre-Atlantique (Miami, New York) et João Paulo Magalhães Lins, président de Botafogo.
Tout ce petit monde aura l’intention de mettre un terme à l’ancien univers de John Textor de la meilleure façon possible. A noter que l’Américain ne sera pas là pour y assister, n’ayant pas été convié. La réunion aura lieu à Miami (Floride) avec également Michael Gerlinger pour représenter l’OL. L’avenir de Botafogo et de l’OL concernera directement les supporters des deux clubs, tandis que les désaccords financiers devront enfin être éclaircis.
Il est possible, en raison des lourds engagements économiques et des créances copieuses, que le lien entre l’OL et Botafogo reste au sein d’une même structure, afin de multiplier les chances de pouvoir rembourser les dettes des deux clubs. Cette réunion permettra de trancher ces sujets mais aussi de faire le point sur les passifs financiers réels entre les deux clubs, John Textor ayant embrouillé tout le monde avec ses transactions alambiquées dans tous les sens, sans jamais rien payer bien souvent. L’OL pourra en tout cas en savoir plus sur sa future structure, et sur le montant réel de sa dette, même s’il y a de chances que Michele Kang reste à la tête du club tant que tout n’est pas stabilisé et réellement disponible pour un rachat.
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Derniers commentaires

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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