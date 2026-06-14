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Mondial 2026 : La Turquie s'explique après son fiasco

Mondial 202614 juin , 12:40
parFoot01 avec Reuters
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Le sélectionneur turc Vincenzo Montella a déploré le mauvais départ de son équipe lors du Mondial 2026, mais a déclaré que celle-ci disposait encore de suffisamment de temps pour se ressaisir après sa défaite surprise (2-0) face à l'Australie lors de son premier match du groupe D ce dimanche.
De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2002, la Turquie a dominé dans la possession, s'installant autour de la surface australienne, mais n'a pas réussi à percer le mur vert et or bien en place.
"Nous sommes extrêmement attristés", a déclaré Vincenzo Montella. "Nous savons qu'il reste encore du temps pour se rattraper en phase de groupes", a-t-il ajouté, reconnaissant qu'au début, "l'équipe a été un peu lente".
La Turquie a eu du mal à rivaliser physiquement avec l'Australie, les Socceroos prenant le dessus sur leurs adversaires dans les duels et arrivant les premiers sur le ballon lors des centres et corners.
"Ils sont très grands, donc c'est parfois très difficile", a déclaré le technicien italien.

La Turquie a craqué physiquement

L'Australie s'est créé peu d'occasions mais s'est montrée dangereuse en contre alors que la Turquie peinait à faire remonter ses joueurs depuis les positions offensives, ce qui inquiète Vincenzo Montella.
Au classement, la Turquie, troisième de son groupe, devance le Paraguay, son prochain adversaire, uniquement à la différence de buts, et doit s'imposer à San Francisco le 19 juin pour conserver ses espoirs d'accéder aux huitièmes de finale.
Alors que les déclarations d'avant-match du capitaine turc Hakan Calhanoglu, selon lesquelles la Turquie avait plus de talent que l'Australie, avaient fait des vagues, Vincenzo Montella s'est montré fair-play dans la défaite.
"Ils ont été très bons", a-t-il déclaré
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