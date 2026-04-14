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Balerdi

Balerdi a un dernier rêve avant de quitter l'OM

OM14 avr. , 11:10
parHadrien Rivayrand
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Leonardo Balerdi quittera l’OM à l’issue de la saison en cours. L’Argentin ne veut néanmoins pas rater ses adieux avec le club phocéen.
L’OM va connaître pas mal de changements l’été prochain sur le marché des transferts. En fonction du classement final des Phocéens cette saison, une stratégie sera mise en place. Mais certains départs semblent déjà actés. C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi.
L’Argentin se serait déjà entendu avec l’Olympique de Marseille pour un départ. L’ancien joueur du Borussia Dortmund souhaite se relancer ailleurs, dans un club où il pourra repartir sur de nouvelles bases.
Mais avant de s’envoler vers d’autres horizons, Leonardo Balerdi veut tout donner pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Il nourrit notamment un dernier objectif personnel important.

Balerdi veut terminer en beauté avec l'OM 

Selon les dernières informations de RMC, le souhait le plus cher de Leonardo Balerdi est en effet de quitter le club cet été en l’ayant qualifié pour la Ligue des champions.
Pour l’instant, l’OM est quatrième de Ligue 1. La concurrence est intense pour le top 4 et les Phocéens d’Habib Beye devront se battre jusqu’au bout. Leonardo Balerdi aura également son rôle à jouer dans cette course européenne.
Si tout n’a pas été parfait pour lui ces derniers temps, il n’a jamais caché son attachement au club phocéen et n’a pas fait de vagues malgré les critiques parfois violentes à son sujet. Sa vente pourrait en plus rapporter près de 30 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

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Les chantiers seront en tout cas nombreux pour la direction marseillaise l’été prochain. La défense devra notamment être remodelée avec le départ de Balerdi et celui, plus que probable, de Benjamin Pavard. Peu de joueurs auront une place garantie pour la saison prochaine. Leonardo Balerdi, lui, compte bien rebondir et se relancer dans une équipe très ambitieuse.
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

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Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

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quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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