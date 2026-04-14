Balerdi a un dernier rêve avant de quitter l'OM

Leonardo Balerdi quittera l’OM à l’issue de la saison en cours. L’Argentin ne veut néanmoins pas rater ses adieux avec le club phocéen.

L’ OM va connaître pas mal de changements l’été prochain sur le marché des transferts. En fonction du classement final des Phocéens cette saison, une stratégie sera mise en place. Mais certains départs semblent déjà actés. C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi.

L’Argentin se serait déjà entendu avec l’Olympique de Marseille pour un départ. L’ancien joueur du Borussia Dortmund souhaite se relancer ailleurs, dans un club où il pourra repartir sur de nouvelles bases.

Mais avant de s’envoler vers d’autres horizons, Leonardo Balerdi veut tout donner pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Il nourrit notamment un dernier objectif personnel important.

Balerdi veut terminer en beauté avec l'OM

Selon les dernières informations de RMC, le souhait le plus cher de Leonardo Balerdi est en effet de quitter le club cet été en l’ayant qualifié pour la Ligue des champions.

Pour l’instant, l’OM est quatrième de Ligue 1. La concurrence est intense pour le top 4 et les Phocéens d’Habib Beye devront se battre jusqu’au bout. Leonardo Balerdi aura également son rôle à jouer dans cette course européenne.

Si tout n’a pas été parfait pour lui ces derniers temps, il n’a jamais caché son attachement au club phocéen et n’a pas fait de vagues malgré les critiques parfois violentes à son sujet. Sa vente pourrait en plus rapporter près de 30 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

Les chantiers seront en tout cas nombreux pour la direction marseillaise l’été prochain. La défense devra notamment être remodelée avec le départ de Balerdi et celui, plus que probable, de Benjamin Pavard. Peu de joueurs auront une place garantie pour la saison prochaine. Leonardo Balerdi, lui, compte bien rebondir et se relancer dans une équipe très ambitieuse.