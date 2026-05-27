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Loïc Désiré, le directeur sportif de Rennes

Rennes vise 3 recrues avant le 29 juin

Rennes27 mai , 22:00
parMehdi Lunay
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Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais retrouvera l'Europe la saison prochaine. Une belle réussite qui ne doit pas rester sans lendemain. Les Bretons entendent poursuivre leur montée en puissance dès les premiers jours du mercato estival.
Rentré dans le rang en Ligue 1 depuis deux ans, le Stade Rennais s'est brutalement réveillé en 2026. Le départ d'Habib Beye et son remplacement par Franck Haise ont été bénéfiques. Rennes a réalisé une spectaculaire remontée au classement en quelques semaines seulement. Proches de la Ligue des champions lors de la dernière journée, les Bretons ont finalement terminé à la 6e place. Une bonne nouvelle puisqu'ils retrouvent l'Europe avec l'exigeante Ligue Europa. Une base de travail intéressante pour réaliser une saison 2026-2027 encore meilleure.

Rennes promet déjà trois recrues au 1er juillet 

Pour ce faire, la direction rennaise devra être inspirée au mercato estival. Une séquence prise au sérieux par le duo Arnaud Pouille-Loïc Désiré. Le président et le directeur sportif ont convié la presse au Roazhon Park ce mercredi. Ils ont évoqué la prochaine période des transferts. Loïc Désiré a planté le décor en promettant « d’avancer et de solidifier le club ». Il vise l’arrivée de joueurs de « caractère » pour guider les jeunes talents du vestiaire breton. Concrètement, le directeur sportif veut recruter deux à trois joueurs supplémentaires avant la reprise de l’entraînement le 29 juin.
Le premier sera sans doute le milieu lensois Adrien Thomasson. Le deuxième doit être un défenseur central expérimenté. Le troisième sera un attaquant polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe et sur une aile. Par contre, des départs sont déjà programmés. Le plus retentissant sera celui de Jérémy Jacquet, suivi par Liverpool. Djaoui Cissé va aussi s'en aller. Avec un an de contrat restant, Ludovic Blas pourrait les imiter dans la foulée. Des changements importants pour maintenir une stabilité financière en parallèle de la stabilité sportive.
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Derniers commentaires

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mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

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Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

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Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

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Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

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Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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