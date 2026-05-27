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L2 : Nantes va démarrer la saison à huis clos

FC Nantes27 mai , 22:13
parCorentin Facy
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Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné le FC Nantes d’un match à huis clos après les incidents du 17 mai dernier à La Beaujoire face à Toulouse.
Les Canaris débuteront donc leur saison de Ligue 2 dans un stade de La Beaujoire à huis clos. « La Commission de Discipline de la LFP s’est réunie aujourd’hui dans le cadre des incidents survenus lors du match FC Nantes - Toulouse FC, dimanche 17 mai, comptant pour la 34e journée de championnat. Le FC Nantes prend acte de la décision prise par la Ligue de Football Professionnelle : Le club se voit infliger un match à huis clos total, suivi de deux matches de fermeture de la tribune Loire » a confirmé le club nantais sur son site officiel. La LFP a par ailleurs entériné le score de 0-0 pour le match face à Toulouse qui avait été interrompu.
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