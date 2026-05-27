L2 : Nantes va démarrer la saison à huis clos

Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !
Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....
Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.
Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris
Comme si Lorenzi va aller a Nice. Il n'en a aucune envie. Nice n'ont plus rien a part faire chier
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Réunie ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP a rendu son verdict concernant la rencontre de la 34e journée de Ligue 1 McDonald's face à Toulouse.