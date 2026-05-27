ECL : La finale interrompue pour un malaise

Moment d'incompréhension à Leipzig quand le gardien espagnol Batalla a fait arrêter le jeu. Il a appelé l'arbitre italien en lui montrant la tribune où se situaient les supporters du Rayo Vallecano. En réalité, un supporter espagnol a connu un souci médical. La finale de Ligue Conférence a été interrompue pendant 3 minutes, le temps d'une prise en charge médicale de la victime.