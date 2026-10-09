Arrêtons de pleurer, le message radical de l'OM

Arrêtons de pleurer, le message radical de l'OM

OM
parGuillaume Conte
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Sous pression avant le match face à Troyes, l'OM entend bien montrer que son mauvais début de saison n'allait pas perdurer. Fini les complaintes, place au terrain et aux victoires.
Bruno Genesio ne l’a pas caché, la situation est difficile à Marseille en ce moment. Les défaites s’enchainent et si la trêve a permis de souffler un peu dans cette série de mauvais résultats, le déplacement de dimanche à Troyes met déjà tout le monde sous pression. D'autant plus qu’il y a de nombreux absents dans les rangs olympiens, avec cette trêve internationale qui aura fait des dégâts.
Mais c’est l’heure de siffler la fin des excuses et Angel Gomes a ainsi livré un discours musclé pour expliquer que, absence de recrutement ou non, blessures ou non, l’OM se devait de réagir et de s’imposer à Troyes. Le temps de se plaindre de l’été pourri est terminé.
« Nous avons joué cinq matchs. Il n'y a pas de peur ou de crainte. Nous connaissons notre situation et nous nous connaissons nous-mêmes. Nous savons que c'est une période difficile, mais nous n'allons pas rester assis ici à pleurer sur notre sort. Nous savons que nous devons travailler dur et nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je le répète, nous essayons de ne pas trop nous projeter, de ne pas penser à long terme et de ne pas non plus rester tournés vers le passé. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le présent. Comme je l'ai dit, notre objectif est de gagner le prochain match. Nous connaissons évidemment notre situation et nous ne pouvons pas la fuir. Il faut retrouver le rythme et c'est ce que nous allons faire », a rappelé le milieu de terrain, qui sera certainement à changer de poste avec la blessure plus sérieuse que prévue de son compère Pierre-Emile Hojbjerg.
Angel Gomes s’est en tout cas mis à la disposition de son entraineur, lui qui entend bien profiter de cette saison sans réelle concurrence à l’OM pour se mettre en évidence. Et démontrer que Marseille vaut bien mieux que sa 17e place actuelle.

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