TV : Troyes - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Enfoncé dans le fond du classement de la Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l’Olympique de Marseille va tenter de se relever sur la pelouse de Troyes ce week-end.

Quelle heure pour Troyes - OM ?

Comme pressenti après un mercato estival sans recrue, le début de saison du club phocéen est très compliqué. Il faut dire que Marseille va disputer un choc… pour le maintien face à l’ESTAC. Cette rencontre entre Troyes et Marseille se jouera ce dimanche 11 octobre à 20h45 au Stade de l’Aube. L’arbitre sera Guillaume Paradis.

Sur quelle chaîne suivre Troyes - OM ?

Choisie comme la grande affiche de cette 6e journée de Ligue 1, cette rencontre entre l’ESTAC Troyes et l’Olympique de Marseille sera diffusée sur la chaîne principale de Ligue 1+.

Les compos probables de Troyes - OM :

Promu en Ligue 1 après une très belle saison dernière en L2 ponctuée par un titre de champion, l’ESTAC connaît un départ compliqué. Suite à de bons débuts, avec un nul contre le Paris FC (0-0) et une victoire contre Lorient (2-1), Troyes a enchaîné trois défaites de suite contre Strasbourg (2-6), Lille (0-2) et Angers (0-2). Barragiste de la L1, avec un point d’avance sur… l’OM, l’ESTAC voudra donc prendre des points ce dimanche pour mieux respirer. Pour ce match, le coach Stéphane Dumont fera sans Titi, alors que Bour, Gozzi, Ifnaoui ou Koné sont incertains.

La compo probable de Troyes : Beach - Donkor, Monfray, Junior Diaz, Ouzenadji - Diop, Karim - Mile, Gomis, Nkada - Le Douaron.

Avant-dernier du championnat de France après une série noire de quatre défaites de suite en L1, après avoir occupé la première place à l’issue de la première journée et son succès inaugural face à Strasbourg (4-0), l’ OM vit un cauchemar en ce début de saison. Mais après avoir affronté un calendrier difficile, avec Monaco (0-2), le PFC (2-3), Rennes (0-1) et le PSG avant la trêve (1-2), Marseille va jouer des équipes plus abordables, à l’image de Troyes. C’est donc maintenant que l’équipe de Bruno Genesio doit valider ses prestations plutôt correctes en points. Mais pour ce match, Genesio devra composer avec un effectif très réduit, sans Weah (suspendu), Cornelius, Hojbjerg, et peut-être Gouiri, Kondogbia ou Nnadi.

Lire aussi OM : Abdelli sera opérationnel à Troyes

La compo probable de l’OM : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Harit, Angel Gomes, Abdelli, Paixao - Maupay, Moumbagna.