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Arnaquer la Roma, l'OM n'aurait pas osé

OM31 mars , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Il y a quelques mois, lors du mercato hivernal, plusieurs joueurs de l'OM ont quitté le club. C’est notamment le cas de Robinio Vaz, aujourd’hui à la Roma, qui peine à s’imposer.
L’OM avait décidé de frapper un grand coup lors du mercato d’hiver. Face à des situations contractuelles peu avantageuses, les Phocéens ont laissé partir plusieurs talents formés au club, comme Daryl Bakola et Robinio Vaz. Ce dernier a rejoint la Roma contre un chèque de 25 millions d’euros, un investissement conséquent pour le club de la capitale italienne, qui attendait de l’attaquant qu’il s’adapte rapidement aux exigences du club. Depuis son arrivée, Robinio Vaz n’a toutefois marqué qu’un seul but, suscitant l’incompréhension et la frustration des supporters, peu convaincus par son niveau actuel.

Vaz, tout n’est pas encore perdu

Ces derniers jours, dans une interview accordée à Radio Serie A, Ulisses Garcia, ancien coéquipier de Vaz à l’OM et aujourd’hui prêté à l’US Sassuolo, a tenu à rassurer sur le potentiel du natif de Mantes-la-Jolie tout en parlant d'Adrien Rabiot : « Vaz et Rabiot ? Je pense que tous les deux ont des qualités. Je dois dire que Rabiot a été très important pour nous cette saison-là à Marseille, il a été très, très bon. J’ai vu Vaz exploser sur le plan footballistique, mais je dois dire que Rabiot, en termes de qualité et de leadership, apportait énormément à l’équipe. »

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Âgé de seulement 19 ans, Robinio Vaz dispose encore de beaucoup de temps pour progresser et s’imposer au plus haut niveau. Néanmoins, la Roma attend de lui qu’il commence à justifier le montant investi pour son transfert. Actuellement 6e de Serie A, le club de la Louve est loin de ses ambitions initiales, mais l’espoir de décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions demeure encore et Robinio Vaz pourrait encore avoir son mot à dire pour faire taire les sceptiques à son sujet.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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3
O. Marseille
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4
O. Lyonnais
47271458412912
5
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Rennes
4427128743376
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Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
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Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
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Nice
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Auxerre
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Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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