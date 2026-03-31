OM : Medina sur le départ, une offre tombe

Un an seulement après son arrivée à l’OM, Facundo Medina pourrait faire ses valises. L’Argentin de 26 ans est ciblé par Palmeiras, qui souhaite en faire le futur patron de sa défense.

Prêté par le RC Lens avec une option d’achat quasiment obligatoire à l’Olympique de Marseille, Facundo Medina n’est pas encore certain de rester en Provence en 2026-2027. Il faut dire que la première saison de l’Argentin à l’OM n’a pas été aussi fructueuse que cela était espéré au moment de son recrutement. Blessé durant la quasi-totalité de la première moitié de saison, l’ancien Lensois a ensuite fait preuve d’une certaine irrégularité, qui ne lui permet pas à ce jour d’être considéré comme un titulaire indiscutable. Une situation qui provoque logiquement des convoitises.

Au Brésil, le club de Palmeiras a notamment manifesté son intérêt pour faire venir Facundo Medina cet été selon les informations du journaliste Ekrem Konur. Pour l’heure, on ignore sous quelle forme le club brésilien souhaite faire venir Facundo Medina. Une chose est en tout cas certaine, l’Olympique de Marseille ne bradera pas son international argentin (7 sélections) un an seulement après son arrivée. Pour s’en séparer, la direction de l’OM réclamera au moins 20 millions d’euros, soit le prix qui va être payé au RC Lens cet été pour le recruter définitivement au terme de son prêt.

Capable de jouer latéral gauche et défenseur central, Facundo Medina est plutôt apprécié d’Habib Beye, qui pourrait demander à le conserver. Encore faut-il que l’ex-entraîneur du Stade Rennais soit toujours en poste à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, ce que l’on ignore pour l’instant. Palmeiras va en tout cas tenter sa chance à fond dans ce dossier, avec l’espoir de récupérer un joueur qui a largement le niveau pour s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat brésilien. La volonté du joueur sera aussi importante dans ce dossier. On peut légitimement penser que Facundo Medina aura à coeur de rester à l’OM pour s’imposer, ce qu’il n’a pas réussi à faire pour le moment, en raison à cause de ses pépins physiques.