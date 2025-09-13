« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

ICONSPORT_270064_0421

L'OM s'est rassuré face à Lorient, et a permis à ses supporters de vivre un match plein. Mais cela ne s'est pas vu et surtout entendu sur Ligue 1+.  
Dans un match à sens unique, l’Olympique de Marseille s’est rassuré ce vendredi soir contre Lorient avec une victoire 4-0 qui ne souffre d’aucune contestation. Tout a bien fonctionné sur le terrain, pour la plus grande joie des plus de 60.000 supporters de l’OM présents dans les travées du Stade Vélodrome. Une ambiance survoltée pour pousser les joueurs de Roberto De Zerbi, en mode échauffement avant le choc face au PSG dans une semaine. Mais pour les téléspectateurs de Ligue 1+, les frissons n’étaient probablement pas au rendez-vous. En effet, la chaine de la LFP avait clairement décidé de baisser le son du stade pendant la rencontre, ce qui a forcément enlevé le côté spectaculaire et sonore de la rencontre. Une stratégie encore plus mise en avant et qui permet de mieux entendre les commentateurs, mais enlève sa part de magie à la rencontre aux yeux des supporters de l’OM. 
Ces derniers ont vivement réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce réglage qui ne rend pas hommage à l’ambiance survoltée du Vélodrome. « On entend rien, remettez l’ambiance du stade », « On dirait qu’il n’y a aucune ambiance sur les buts », « Ce serait bien qu’ils arrêtent de diminuer les micros d’ambiance », « Mais pourquoi on n’entend rien Ligue 1+ ? C’est le Vélodrome ou Louis II ? », « on se croirait à Monaco », « on dirait qu’il y a zéro ambiance, arrêtez de baisser le son », « les supporters font grève ou c’est les micros qui marchent pas ? à la télé on croit que le match est à huis clos », s’étonnent ainsi des téléspectateurs qui aimeraient certainement vivre l’expérience du Vélodrome de façon un peu plus présente. 
Des réglages à faire donc pour Ligue 1+ à ce niveau, même si Amazon et DAZN étaient aussi critiqués pour réduire le son d’ambiance du Vélodrome, ce que Canal+ ne fait pas généralement. Autant dire que l’arrivée de la Ligue des Champions est attendue impatiemment par les suiveurs de l’OM. Surtout pour ceux qui ne sont pas au stade, et aimeraient vibrer depuis leur canapé. 

Ligue 1

12 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
Greenwood13'Gomes33'
4
0
Match terminé
Lorient
Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

encore un match acheté par l om!!

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL

Harit s’en va en plein match de l’OM

Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading