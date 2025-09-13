« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

L'OM s'est rassuré face à Lorient, et a permis à ses supporters de vivre un match plein. Mais cela ne s'est pas vu et surtout entendu sur Ligue 1+.

Dans un match à sens unique, l’Olympique de Marseille s’est rassuré ce vendredi soir contre Lorient avec une victoire 4-0 qui ne souffre d’aucune contestation. Tout a bien fonctionné sur le terrain, pour la plus grande joie des plus de 60.000 supporters de l’OM présents dans les travées du Stade Vélodrome. Une ambiance survoltée pour pousser les joueurs de Roberto De Zerbi, en mode échauffement avant le choc face au PSG dans une semaine. Mais pour les téléspectateurs de Ligue 1+, les frissons n’étaient probablement pas au rendez-vous. En effet, la chaine de la LFP avait clairement décidé de baisser le son du stade pendant la rencontre, ce qui a forcément enlevé le côté spectaculaire et sonore de la rencontre. Une stratégie encore plus mise en avant et qui permet de mieux entendre les commentateurs, mais enlève sa part de magie à la rencontre aux yeux des supporters de l’OM.

Ces derniers ont vivement réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce réglage qui ne rend pas hommage à l’ambiance survoltée du Vélodrome. « On entend rien, remettez l’ambiance du stade », « On dirait qu’il n’y a aucune ambiance sur les buts », « Ce serait bien qu’ils arrêtent de diminuer les micros d’ambiance », « Mais pourquoi on n’entend rien Ligue 1+ ? C’est le Vélodrome ou Louis II ? », « on se croirait à Monaco », « on dirait qu’il y a zéro ambiance, arrêtez de baisser le son », « les supporters font grève ou c’est les micros qui marchent pas ? à la télé on croit que le match est à huis clos », s’étonnent ainsi des téléspectateurs qui aimeraient certainement vivre l’expérience du Vélodrome de façon un peu plus présente.

Des réglages à faire donc pour Ligue 1+ à ce niveau, même si Amazon et DAZN étaient aussi critiqués pour réduire le son d’ambiance du Vélodrome, ce que Canal+ ne fait pas généralement. Autant dire que l’arrivée de la Ligue des Champions est attendue impatiemment par les suiveurs de l’OM. Surtout pour ceux qui ne sont pas au stade, et aimeraient vibrer depuis leur canapé.