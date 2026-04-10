Amine Gouiri, le départ choc à l'OM

Malgré son sens du but et son apport précieux, Amine Gouiri n'est pas vu comme un indispensable par Habib Beye. Des clubs italiens comptent en profiter pour faire une belle affaire cet été.

Voilà un peu plus d’un an que l’Olympique de Marseille a déboursé 19 millions d’euros pour aller chercher Amine Gouiri au Stade Rennais, afin d’étoffer son choix en attaque. A 26 ans, s’il n’a pas toujours été titulaire, l’Algérien monte en puissance et confirme sa capacité à jouer juste, et trouver le chemin des filets. En cette fin de saison, il peine toutefois à convaincre Habib Beye, qui l’a mis remplaçant contre Auxerre, Lille et Toulouse, avant de le titulariser en raison de l’absence de Mason Greenwood face à Monaco. S’il continue de marquer des buts avec neuf réalisations depuis son retour de la CAN, le joueur formé à l’OL se pose des questions sur son avenir. Surtout si Marseille venait à manquer la qualification en Ligue des Champions, ce qui peut peser sur la décisions de plusieurs joueurs.

Habib Beye a du mal à faire confiance à Gouiri

Amine Gouiri est à un moment clé de sa carrière, car à 26 ans, il fait encore rêver beaucoup de monde. Selon Transfert Feed, plusieurs clubs italiens l’apprécient et sont intéressés par ses services en vue du mercato . Le nom des formations sur le coup n’est pas révélé, mais en cas d’offre concrète, il sera intéressant de connaitre la réaction du joueur et de l’OM. Pour le moment, le club provençal essaye de gérer sa fin de saison et va aussi évoluer dans son équipe dirigeante dès ce vendredi.

L’OM est en tout cas en position de force sur ce dossier. Le Fennec est sous contrat jusqu’en 2029, et sa valeur est plutôt en hausse en raison de ses bonnes performances avec Marseille. Selon Transferarkt, Amine Gouiri est désormais évalué à 28 millions d’euros, ce qui pourrait représenter une très belle vente pour Marseille. Surtout si Habib Beye reste en place et continue de le considérer comme un joker plus qu’un titulaire.