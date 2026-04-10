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Amine Gouiri, le départ choc à l'OM

OM10 avr. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Malgré son sens du but et son apport précieux, Amine Gouiri n'est pas vu comme un indispensable par Habib Beye. Des clubs italiens comptent en profiter pour faire une belle affaire cet été.
Voilà un peu plus d’un an que l’Olympique de Marseille a déboursé 19 millions d’euros pour aller chercher Amine Gouiri au Stade Rennais, afin d’étoffer son choix en attaque. A 26 ans, s’il n’a pas toujours été titulaire, l’Algérien monte en puissance et confirme sa capacité à jouer juste, et trouver le chemin des filets. En cette fin de saison, il peine toutefois à convaincre Habib Beye, qui l’a mis remplaçant contre Auxerre, Lille et Toulouse, avant de le titulariser en raison de l’absence de Mason Greenwood face à Monaco. S’il continue de marquer des buts avec neuf réalisations depuis son retour de la CAN, le joueur formé à l’OL se pose des questions sur son avenir. Surtout si Marseille venait à manquer la qualification en Ligue des Champions, ce qui peut peser sur la décisions de plusieurs joueurs.

Habib Beye a du mal à faire confiance à Gouiri

Amine Gouiri est à un moment clé de sa carrière, car à 26 ans, il fait encore rêver beaucoup de monde. Selon Transfert Feed, plusieurs clubs italiens l’apprécient et sont intéressés par ses services en vue du mercato. Le nom des formations sur le coup n’est pas révélé, mais en cas d’offre concrète, il sera intéressant de connaitre la réaction du joueur et de l’OM. Pour le moment, le club provençal essaye de gérer sa fin de saison et va aussi évoluer dans son équipe dirigeante dès ce vendredi.

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L’OM est en tout cas en position de force sur ce dossier. Le Fennec est sous contrat jusqu’en 2029, et sa valeur est plutôt en hausse en raison de ses bonnes performances avec Marseille. Selon Transferarkt, Amine Gouiri est désormais évalué à 28 millions d’euros, ce qui pourrait représenter une très belle vente pour Marseille. Surtout si Habib Beye reste en place et continue de le considérer comme un joker plus qu’un titulaire.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts7
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Majn. tu n as toujours pas compris. alors pour la centieme fois je vais te le repeter...... NAsser ne peut pas etre condamné ! argent illimité, il achete les politiciens Sarko Daty etc, les instances. Labrune Infantino, Valcques, donc t imagines bien qu un juge ne pourra jamais le mettre en prison;... c est bon là ou toujours pas?

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

si tu savais à quel point c est marrant de te voir chercher des liens, des phrases, des articles a longueur de journée. ça m eclate. merci pour tout !

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Non mais t'inquiete, lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on a toujours du mal à comprendre ce qu'il dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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