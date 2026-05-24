Les Lensois veulent tous aller à Paris
Lens s'enflamme pour la finale

Un jour férié de plus en mai, le RC Lens a tenté le coup

Lens24 mai , 23:00
parHadrien Rivayrand
0
Le RC Lens a récemment remporté la Coupe de France après son succès face à Nice. Le maire de la ville, Sylvain Robert, avait évoqué l’idée d’un jour férié en raison de ce titre, mais il n’en sera finalement rien.
Le RC Lens a conclu une saison remarquable vendredi soir dernier avec son sacre en Coupe de France face à Nice. Un trophée qui s’ajoute à une très belle deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Après l’euphorie de la victoire au Stade de France, le maire de Lens, Sylvain Robert, avait créé la surprise en évoquant la possibilité de faire du 22 mai un jour férié dans la ville afin de célébrer ce titre historique. Mais il est rapidement revenu sur ses propos.

Lens y a cru... pour rien 

Face au buzz suscité par cette déclaration, l’élu a en effet précisé qu’il s’agissait d’une plaisanterie et que seul l’État pouvait prendre une telle décision. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le maire a notamment expliqué :
« C’est une réponse à Pierre Sage, qui avait déclaré dans la semaine que si Lens gagnait, il faudrait que ce jour devienne férié. C’est désormais un jour à part. J’en ai plaisanté samedi avec la sous-préfète. Si j’avais ce pouvoir… Mais c’est l’État qui décide des jours fériés et on a vu ô combien cela avait été difficile d’en supprimer un.
C’est un événement majeur pour la ville, il n’y a qu’à voir le nombre de Lensois qui avaient posé leur vendredi pour venir au Stade de France. (...) Reste maintenant à savoir comment continuer à faire vivre ce moment pour le peuple lensois dans les années à venir. »

Lire aussi

Lens : Pierre Sage refuse le poste à l'OMLens : Pierre Sage refuse le poste à l'OM
Les supporters du RC Lens peuvent toutefois se rassurer : ce sacre en Coupe de France restera gravé dans l’histoire du club et de la ville. Tout comme l’ensemble de cette saison exceptionnelle. Désormais, place à la récupération avant de préparer un nouvel exercice qui s’annonce exigeant.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367086_0058
Serie A

Le Milan AC s’écroule, la Roma et Côme en Ligue des Champions

ICONSPORT_364819_0010
Mercato

OM : Luis Henrique, l’Inter confirme l'arnaque

ICONSPORT_366387_0117
Paris Sportifs

Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous

ICONSPORT_261504_0118
PSG

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Fil Info

24 mai , 22:50
Le Milan AC s’écroule, la Roma et Côme en Ligue des Champions
24 mai , 22:40
OM : Luis Henrique, l’Inter confirme l'arnaque
24 mai , 22:20
Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous
24 mai , 22:00
Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées
24 mai , 21:45
Antonio Conte quitte Naples (officiel)
24 mai , 21:36
Affrontement à Turin, le derby ne débute pas
24 mai , 21:30
Rennes gourmand au mercato, merci Lens
24 mai , 21:18
Portugal : Torreense bat le Sporting et remporte la Coupe
24 mai , 21:00
Ugarte viré de Manchester United, le PSG adore ça

Derniers commentaires

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

C'est aberrant quand on sait que les débordements sont essentiellement dûs à des casseurs et non des supporters. C'est important de nuancer car avec ces décisions ils sont en train de tuer le football français ! Gagner et écrire sa légende et ne pas pouvoir célébrer ?!!

Liga : La Corogne remonte en D1

Ahhhh ca rappelle des choses la Corogne

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

🤣😂🤣... Mais oui ce sont les inégalités qui les ont transformés en animaux... C'est aussi la faute des écoles s'ils ne sont pas éduqués à cause de parents démissionnaires ? Les casseurs les soirs de match sont des nuisibles qui déferlent dans le centre de Paris tel des animaux

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Nos politiques sont pathétiques... Mais c'est pas nouveau... Si le samedi soir je comprends, le la demain c'est juste débile d'interdire. L'an dernier le dimanche ça s'était très bien passé

Ugarte viré de Manchester United, le PSG adore ça

Le PSG a bien fait de négocier 10 % sur la revente, et non sur la plus-value.

CalendrierRésultats

Loading