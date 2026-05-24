Un jour férié de plus en mai, le RC Lens a tenté le coup

Le RC Lens a récemment remporté la Coupe de France après son succès face à Nice. Le maire de la ville, Sylvain Robert, avait évoqué l’idée d’un jour férié en raison de ce titre, mais il n’en sera finalement rien.

Le RC Lens a conclu une saison remarquable vendredi soir dernier avec son sacre en Coupe de France face à Nice. Un trophée qui s’ajoute à une très belle deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Après l’euphorie de la victoire au Stade de France, le maire de Lens, Sylvain Robert, avait créé la surprise en évoquant la possibilité de faire du 22 mai un jour férié dans la ville afin de célébrer ce titre historique. Mais il est rapidement revenu sur ses propos.

Lens y a cru... pour rien

Face au buzz suscité par cette déclaration, l’élu a en effet précisé qu’il s’agissait d’une plaisanterie et que seul l’État pouvait prendre une telle décision. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le maire a notamment expliqué :

« C’est une réponse à Pierre Sage, qui avait déclaré dans la semaine que si Lens gagnait, il faudrait que ce jour devienne férié. C’est désormais un jour à part. J’en ai plaisanté samedi avec la sous-préfète. Si j’avais ce pouvoir… Mais c’est l’État qui décide des jours fériés et on a vu ô combien cela avait été difficile d’en supprimer un.

C’est un événement majeur pour la ville, il n’y a qu’à voir le nombre de Lensois qui avaient posé leur vendredi pour venir au Stade de France. (...) Reste maintenant à savoir comment continuer à faire vivre ce moment pour le peuple lensois dans les années à venir. »

Les supporters du RC Lens peuvent toutefois se rassurer : ce sacre en Coupe de France restera gravé dans l’histoire du club et de la ville. Tout comme l’ensemble de cette saison exceptionnelle. Désormais, place à la récupération avant de préparer un nouvel exercice qui s’annonce exigeant.