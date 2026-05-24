Rennes gourmand au mercato, merci Lens

De retour en Europe, le Stade Rennais ne veut pas que ce soit une exception et entend bien tout faire pour s'installer dans les premières places en Ligue 1. La qualification en Europa League va beaucoup aider.

Désormais fixé sur son avenir, le Stade Rennais entend bien en profiter pour frapper fort cet été. Pas d’ambitions démesurées, mais la volonté d’attirer des joueurs pour donner les moyens à Franck Haise d’aller chercher des résultats conformes aux ambitions du propriétaire. La victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France a permis d’envoyer le Stade Rennais en Europa League. Une première dans la nouvelle formule de l’UEFA. Et forcément, un atout pour aller chercher des joueurs de bon niveau.

Rennes aborde le mercato avec ambition

C’est ce que souligne Ouest-France dans sa projection pour la saison prochaine. Selon le journal régional, le retour de l’aventure européenne et ses affiches plus prestigieuses que la Conférence League, vont avoir faire saliver à tous les niveaux.

« On verra déjà le 28 août, mais la concurrence s’annonce rude de toute façon : Leverkusen, Real Sociedad, potentiellement Juventus, Benfica, Celta Vigo, voire même Chelsea… Il y aura aussi une ribambelle de clubs médians ayant un vécu européen, contre lesquels le SRFC ne devra pas trembler », souligne le journaliste Guillaume Laisné. Mais le point important, sera la capacité d’attirer des joueurs d’un meilleur calibre grâce à cette participation en Ligue Europa.