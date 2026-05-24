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Rennes gourmand au mercato, merci Lens

Rennes24 mai , 21:30
parGuillaume Conte
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De retour en Europe, le Stade Rennais ne veut pas que ce soit une exception et entend bien tout faire pour s'installer dans les premières places en Ligue 1. La qualification en Europa League va beaucoup aider.
Désormais fixé sur son avenir, le Stade Rennais entend bien en profiter pour frapper fort cet été. Pas d’ambitions démesurées, mais la volonté d’attirer des joueurs pour donner les moyens à Franck Haise d’aller chercher des résultats conformes aux ambitions du propriétaire. La victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France a permis d’envoyer le Stade Rennais en Europa League. Une première dans la nouvelle formule de l’UEFA. Et forcément, un atout pour aller chercher des joueurs de bon niveau.

Rennes aborde le mercato avec ambition

C’est ce que souligne Ouest-France dans sa projection pour la saison prochaine. Selon le journal régional, le retour de l’aventure européenne et ses affiches plus prestigieuses que la Conférence League, vont avoir faire saliver à tous les niveaux.
« On verra déjà le 28 août, mais la concurrence s’annonce rude de toute façon : Leverkusen, Real Sociedad, potentiellement Juventus, Benfica, Celta Vigo, voire même Chelsea… Il y aura aussi une ribambelle de clubs médians ayant un vécu européen, contre lesquels le SRFC ne devra pas trembler », souligne le journaliste Guillaume Laisné. Mais le point important, sera la capacité d’attirer des joueurs d’un meilleur calibre grâce à cette participation en Ligue Europa.
« Autour de son directeur sportif Loïc Désiré, dont le boulot a déjà été conséquent, Rennes a gagné de la visibilité, un peu plus de moyens financiers avec la Ligue Europa. Et forcément aussi de l’attractivité pour essayer de convaincre ses cibles dans chaque ligne, après avoir déjà réglé le dossier Adrien Thomasson. Il dispose d’un propriétaire puissant prêt à investir pour le renforcer, dans la limite bien sûr du contexte économique global du foot français, du fair-play financier, de la nécessité de faire quelques ventes et économies », a livré Ouest-France, pour qui ce ne sera pas non plus totalement open-bar. Mais Rennes, grâce à son propriétaire fortuné et ses finances équilibrées, fait partie en effet des rares clubs français à ne pas aborder le mercato avec le frein à main.
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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

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qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

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J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

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traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

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Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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