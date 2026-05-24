Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

La Mairie du VIIIe arrondissement de Paris a annoncé qu'aucune célébration ne sera autorisée sur les Champs-Elysées en cas de victoire du PSG contre Arsenal samedi soir.

Une fois mais pas deux. En cas de succès contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions , le PSG ne sera pas autorisé à parader sur les Champs-Elysées, comme cela avait été le cas l’an dernier. Après la victoire majestueuse face à l’Inter Milan, les joueurs parisiens avaient pu prendre un bain de foule dans le coeur de la capitale, remontant la plus célèbre avenue du monde pour fêter leur première couronne européenne.

Une semaine avant la finale, le PSG s’est vu signifier que ce ne serait pas la même musique en cas de victoire contre Arsenal, en finale de la Ligue des Champions. Dans son arrêté du 22 mai, la Préfecture de Paris a fait savoir qu’aucun rassemblement ne serait possible aux Champs-Elysées le soir du match, et que le club de la capitale ne serait pas autorisé à défiler en cas de succès. « La préfecture de police a pris des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens pour la soirée. En cas de victoire, aucune parade n'est prévue sur l'avenue, contrairement à l'an passé », a annoncé la mairie du VIIIe arrondissement de Paris.

L’interdiction débutera le samedi dès 15h et se terminera le lendemain. Il est déconseillé aux habitants de laisser leur voiture sur la voie publique, avec forcément la crainte de dégradations. Des stations de métro pourraient également fermer afin d’éviter un afflux trop important de population.