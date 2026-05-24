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Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

PSG24 mai , 22:00
parGuillaume Conte
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La Mairie du VIIIe arrondissement de Paris a annoncé qu'aucune célébration ne sera autorisée sur les Champs-Elysées en cas de victoire du PSG contre Arsenal samedi soir.
Une fois mais pas deux. En cas de succès contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions, le PSG ne sera pas autorisé à parader sur les Champs-Elysées, comme cela avait été le cas l’an dernier. Après la victoire majestueuse face à l’Inter Milan, les joueurs parisiens avaient pu prendre un bain de foule dans le coeur de la capitale, remontant la plus célèbre avenue du monde pour fêter leur première couronne européenne.
Une semaine avant la finale, le PSG s’est vu signifier que ce ne serait pas la même musique en cas de victoire contre Arsenal, en finale de la Ligue des Champions. Dans son arrêté du 22 mai, la Préfecture de Paris a fait savoir qu’aucun rassemblement ne serait possible aux Champs-Elysées le soir du match, et que le club de la capitale ne serait pas autorisé à défiler en cas de succès. « La préfecture de police a pris des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens pour la soirée. En cas de victoire, aucune parade n'est prévue sur l'avenue, contrairement à l'an passé », a annoncé la mairie du VIIIe arrondissement de Paris.
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L’interdiction débutera le samedi dès 15h et se terminera le lendemain. Il est déconseillé aux habitants de laisser leur voiture sur la voie publique, avec forcément la crainte de dégradations. Des stations de métro pourraient également fermer afin d’éviter un afflux trop important de population.
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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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