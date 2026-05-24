Le Milan AC s’écroule, la Roma et Côme en Ligue des Champions

Terrible dernière journée de Serie A pour le Milan AC, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. La défaite à domicile face à Cagliari (1-2), qui n’avait pourtant plus rien à jouer, a scellé le sort de la formation d’Adrien Rabiot et de Luka Modric.

Le Milan AC voit la Roma lui passer devant, à la faveur de la victoire de la Louve à Vérone (2-0). Pour la quatrième place, c’est Côme des Français Da Cunha, double buteur, et Caqueret, passeur décisif, qui fait la bonne affaire avec sa victoire 4-1 à la Cremonese.

Le Milan AC disputera donc l'Europa League, comme la Juventus Turin.