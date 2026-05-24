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Le Milan AC s’écroule, la Roma et Côme en Ligue des Champions

Serie A24 mai , 22:50
parGuillaume Conte
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Terrible dernière journée de Serie A pour le Milan AC, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. La défaite à domicile face à Cagliari (1-2), qui n’avait pourtant plus rien à jouer, a scellé le sort de la formation d’Adrien Rabiot et de Luka Modric.
Le Milan AC voit la Roma lui passer devant, à la faveur de la victoire de la Louve à Vérone (2-0). Pour la quatrième place, c’est Côme des Français Da Cunha, double buteur, et Caqueret, passeur décisif, qui fait la bonne affaire avec sa victoire 4-1 à la Cremonese.
Le Milan AC disputera donc l'Europa League, comme la Juventus Turin.
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Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

C'est aberrant quand on sait que les débordements sont essentiellement dûs à des casseurs et non des supporters. C'est important de nuancer car avec ces décisions ils sont en train de tuer le football français ! Gagner et écrire sa légende et ne pas pouvoir célébrer ?!!

Liga : La Corogne remonte en D1

Ahhhh ca rappelle des choses la Corogne

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

🤣😂🤣... Mais oui ce sont les inégalités qui les ont transformés en animaux... C'est aussi la faute des écoles s'ils ne sont pas éduqués à cause de parents démissionnaires ? Les casseurs les soirs de match sont des nuisibles qui déferlent dans le centre de Paris tel des animaux

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Nos politiques sont pathétiques... Mais c'est pas nouveau... Si le samedi soir je comprends, le la demain c'est juste débile d'interdire. L'an dernier le dimanche ça s'était très bien passé

Ugarte viré de Manchester United, le PSG adore ça

Le PSG a bien fait de négocier 10 % sur la revente, et non sur la plus-value.

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