Le Milan AC s’écroule, la Roma et Côme en Ligue des Champions

C'est aberrant quand on sait que les débordements sont essentiellement dûs à des casseurs et non des supporters. C'est important de nuancer car avec ces décisions ils sont en train de tuer le football français ! Gagner et écrire sa légende et ne pas pouvoir célébrer ?!!
Ahhhh ca rappelle des choses la Corogne
🤣😂🤣... Mais oui ce sont les inégalités qui les ont transformés en animaux... C'est aussi la faute des écoles s'ils ne sont pas éduqués à cause de parents démissionnaires ? Les casseurs les soirs de match sont des nuisibles qui déferlent dans le centre de Paris tel des animaux
Nos politiques sont pathétiques... Mais c'est pas nouveau... Si le samedi soir je comprends, le la demain c'est juste débile d'interdire. L'an dernier le dimanche ça s'était très bien passé
Le PSG a bien fait de négocier 10 % sur la revente, et non sur la plus-value.
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LET’S GO LUCAS 👏👏👏