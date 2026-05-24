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Affrontement à Turin, le derby ne débute pas

Serie A24 mai , 21:36
parGuillaume Conte
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Toujours pas de coup d’envoi pour le derby de Turin entre le Torino et la Juventus, ce dimanche soir.
Dans ce qui est le dernier match de la saison, de violents affrontement ont eu lieu entre les tifosis des deux camps. Un blessé grave a déjà été dénombré, le pronostic vital de ce fan de la Juventus de 45 ans étant engagé selon la presse italienne.
Huit supporters ont été arrêtés. A la demande de leurs tifosis devant les incidents qui se passaient à l’extérieur du stade, les joueurs de la Juventus ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas jouer, les conditions n’étant pas réunies. Le coup d’envoi est pour le moment reporté, et le match pourrait ne pas avoir lieu.
Mise à jour à 21h36 : Le coup d'envoi pourrait être donné à 21h45.
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Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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