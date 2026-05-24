Affrontement à Turin, le derby ne débute pas

Toujours pas de coup d’envoi pour le derby de Turin entre le Torino et la Juventus, ce dimanche soir.

Dans ce qui est le dernier match de la saison, de violents affrontement ont eu lieu entre les tifosis des deux camps. Un blessé grave a déjà été dénombré, le pronostic vital de ce fan de la Juventus de 45 ans étant engagé selon la presse italienne.

Huit supporters ont été arrêtés. A la demande de leurs tifosis devant les incidents qui se passaient à l’extérieur du stade, les joueurs de la Juventus ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas jouer, les conditions n’étant pas réunies. Le coup d’envoi est pour le moment reporté, et le match pourrait ne pas avoir lieu.

Mise à jour à 21h36 : Le coup d'envoi pourrait être donné à 21h45.