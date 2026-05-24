Antonio Conte quitte Naples (officiel)





Après une dernière victoire contre Udine sur le score de 1-0, Antonio Conte a annoncé son départ de Naples. L’entraineur italien permet au club de Campanie d’aller chercher la deuxième place de Serie A, mais il ne continuera pas une troisième année avec le Napoli. Il était pourtant encore sous contrat jusqu’en 2027, ayant signé un engagement longue durée après le Scudetto obtenu dès son arrivée. Antonio Conte, qui a démenti les rumeurs à ce sujet, est tout de même annoncé avec insistance comme futur sélectionneur de la Nazionale.