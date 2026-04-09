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Alban Juster

Nouveau logo, l'OM donne enfin la vraie raison

OM09 avr. , 21:30
parQuentin Mallet
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Officialisé ce mercredi, le nouveau logo de l'Olympique de Marseille ne fait clairement pas l'unanimité chez les supporters phocéens. Pour se justifier, les dirigeants marseillais ont utilisé les arguments financiers.
Ce mercredi 8 avril fera date dans l'histoire récente de l'OM puisque le club phocéen a officiellement changé de logo. Si le précédent était en vigueur depuis 2004, les dirigeants phocéens ont estimé qu'il avait besoin d'une refonte pour répondre aux exigences du monte contemporain par rapport au dernier graphisme d'il y a 22 ans. Le nouveau logo avait fuité, donc les supporters avaient déjà eu le temps de faire leur deuil, mais l'annonce a quand même fait un choc. Ce qui marque surtout, c'est la possibilité de ne pas afficher l'étoile et le slogan « Droit au But » sur certains produits dérivés. Face aux critiques, les dirigeants marseillais ont justifié tous leurs choix par les aspects marketing et commerciaux.

L'OM se justifie après le changement de logo

« Ce logo doit être capable de s'adapter à tous les canaux médiatiques, digitaux, sur toutes les plateformes, c'est fondamental pour l'avenir du club. (...) Ce logo est idéal pour affronter les défis du futur », a d'abord expliqué Alessandro Antonello en marge du gala de charité à Fort Ganteaume. De son côté, Alban Juster a invoqué des arguments marketing et commerciaux.
« On a les impératifs sportifs, avec cette lutte pour le podium dans laquelle on est en course, et il y a en parallèle la temporalité business, marketing, corporate. Ce sont des projets structurants pour le club et on doit continuer à avancer là-dessus, même si la locomotive reste le sportif », a ajouté le président par intérim. Si l'avis des supporters marseillais reste extrêmement mitigé concernant cette modernisation du logo, ils espèrent malgré tout que leur équipe aura l'occasion de voir la Ligue des champions la saison prochaine, compétition qui leur a valu cette fameuse étoile sur le dessus.

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