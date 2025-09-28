Amine Gouiri câliné à l’OM, c’est fini

En manque d’efficacité à Strasbourg (victoire 2-1) vendredi, Amine Gouiri n’a toujours pas marqué cette saison. L’attaquant de l’Olympique de Marseille devra réagir sans forcément compter sur l’aide de son coach Roberto De Zerbi.

Amine Gouiri s’en sort bien. Si l’Olympique de Marseille ne s’était pas imposé à Strasbourg vendredi, l’attaquant marseillais aurait représenté le coupable idéal. L’international algérien a manqué d’efficacité sur deux énormes occasions, alors que son remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets quelques minutes après son entrée en jeu. Un scénario difficile à encaisser pour celui qui n’a toujours pas débloqué son compteur cette saison. Sa situation n’inquiète pourtant pas Daniel Riolo qui encourage le Marseillais à gagner en maturité.

« Gouiri, je le veux titulaire, a commenté le journaliste de RMC. Le problème de Gouiri, c’est que tu dois lui donner de la confiance. Si tu lui donnes de la confiance, les deux occasions qu’il te rate, elles n’y sont plus. Mais le scénario est en sa défaveur dans le sens où il sort, Aubameyang rentre et il fait la différence, donc ça va être pénible pour lui. En fait, il va falloir qu’il grandisse et qu’il accepte d’être un peu moins câliné, qu'il ait un peu moins cette nécessité d’être tout le temps dans le confort, d'avoir la confiance de l'entraîneur qui est là derrière toi pour t'accompagner. Parce qu'il a Aubameyang qui est derrière son cul maintenant. »

« Il va falloir qu'il s’émancipe de ça, qu'il accepte de sortir et de voir que l'attaquant qui le remplace relance l'équipe en égalisant. S'il se sort de tout ça, il va grandir. Gouiri, c’est un joueur qui a encore besoin de grandir en termes de maturité. Moi je n'ai pas du tout envie de lui taper dessus. Oui il a raté des occasions mais je le trouve quand même tout le temps intéressant dans le contenu. Maintenant, tu es à Marseille, des occasions comme ça, c'est lourd quand même, tu ne peux pas les rater. En plus il est habile techniquement, il n'a pas les pieds carrés normalement », a rappelé le chroniqueur de l’After, confiant pour la suite de la saison d’Amine Gouiri.