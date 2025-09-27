Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Suspendu pour le match à Strasbourg, Roberto De Zerbi a suivi le match des tribunes. Après la victoire de son équipe, le coach italien a en revanche explosé dans le vestiaire avec ses joueurs.

Roberto De Zerbi est un entraîneur volcanique et passionné et ça, personne ne pourra lui enlever. En tribunes pour le match contre Strasbourg après son carton rouge reçu contre le PSG lundi soir, l'entraîneur italien était néanmoins autorisé à se rendre dans son vestiaire à la mi-temps et à la fin du match. Alors que l'OM a ramené la victoire grâce à un but d'Amir Murillo dans le temps additionnel, la joie de Roberto De Zerbi était incontrôlable après le coup de sifflet final.

En atteste une vidéo publiée par le compte X de l'Olympique de Marseille dans laquelle on peut voir l'ex-entraîneur de Brighton dans un état second. Fou de joie, le coach italien n'a pas maîtrisé ses émotions et a savouré comme rarement la victoire avec ses joueurs, prenant notamment des joueurs comme Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou encore Amine Gouiri dans les bras avant de sauter sur la table et de tout lâcher. Des images qui feront plaisir aux supporters de l'OM en ce lendemain de victoire.