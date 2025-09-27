L'OM et les arbitres, Strasbourg enrage

Ce vendredi soir, l'OM s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Strasbourg. Les Phocéens auraient néanmoins pu écoper d'un carton rouge selon l'entraineur alsacien, Liam Rosenior.

L' OM a confirmé sa bonne dynamique ce vendredi soir en battant le RC Strasbourg en Ligue 1. Un succès qui s'est décidé en toute fin de rencontre. Car les Alsaciens avaient ouvert le score et semblaient maitriser leur sujet. Ils auraient d'ailleurs aimé voir Nayef Aguerd être exclu en début de seconde période alors que le Marocain était au contact avec Emanuel Emegha. De quoi faire pester Liam Rosenior, qui ne comprend pas comment l'arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard, a pu épargner l'ancien défenseur de West Ham.

Strasbourg ne digère pas l'arbitrage face à l'OM

Au sortir de la rencontre ce vendredi soir face à l'Olympique de Marseille, l'Anglais a en effet déploré : « On est très déçus de perdre. Quand on mène un match, il faut savoir mieux gérer les choses. On doit apprendre de nos erreurs, à travers ces épreuves. L'OM est une top team, avec un manager de génie. Ils ont été excellents après la pause. Je n'ai pas revu l'action, mais pour moi cela méritait un deuxième jaune pour Aguerd. C'est un moment clé. On perd à Monaco et contre l'OM, avec deux décisions litigieuses, contre nous. J'ai surtout été très énervé quand l'arbitre n'a pas arrêté le jeu alors que Joaquin Panichelli était au sol, touché à la tête (70e). Il était KO ».

A noter que grâce à son succès en Alsace, l'OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi vont désormais pouvoir sereinement se projeter sur la réception de l'Ajax mardi soir en Ligue des champions. Les Phocéens doivent réagir après leur défaite sur la pelouse du Real Madrid. Ils ont en tout cas de quoi s'avancer en grande confiance, surtout sur leurs terres où ils sont particulièrement efficaces.