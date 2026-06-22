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France-Irak : Les compos (23h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202622 juin , 21:35
parCorentin Facy
3
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2e journée du Mondial 2026
France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé
Irak : Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Bayesh, Iqbal, Al Ammari, Ismael, Qasem, Hussein
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Derniers commentaires

L’OL cherche un buteur, son ex-prodige se libère

non merci. trop d'embrouilles lui.

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

L année dernière Lyon a été maintenu en L1 mais ils avaient un encadrement salariale et ils ont quand même recruté des joueurs a petit salaire

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

Si tu vend les gros salaires ca te laisse de la place de faire venir des petits salaires

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

T’es a 1 saison de retard mon gros😂

TV : L'Equipe lâche France Pierron, ce chroniqueur est écoeuré

Bah avec ces trans complètement disqualifiés pourtant pour être un parent équilibré c'est plus que dans l'air....

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