Le Portugal vire tous ses attaquants sauf Cristiano Ronaldo

c'était pas le même niveau du tout, c'est incomparable. Messi et Mbappe en aurait mis 20 ces années là
@dijaya pas que ça justement ! Structurellement L'ol a été remis en ordre, et l'apport des investisseurs est soumis à des intérêts, donc sans un travail méticuleux pas de miracles.
Samaire trop élevé
Lyon etait dans un état pire que l om ils ont pas ete interdit de recrutement...en plus lyon méritait la rétrogradation pour la gestion de textor..
Léquipe ne mentionne pas "l'apport massif de cash", le reste semble ok. erratum : je viens de tomber sur le passage ^^
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🚨 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗨𝗭𝗕𝗘́𝗞𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡 ! 🇵🇹🐐 De nombreux changements seront effectués dans l'attaque de la Seleção mais le GOAT gardera sa place. (@cmjornal)