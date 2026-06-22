Le Portugal vire tous ses attaquants sauf Cristiano Ronaldo

Accroché par le Congo lors de la première journée, le Portugal n’aura pas le droit à l’erreur contre l’Ouzbékistan mardi soir. De nombreux changements sont attendus dans le onze de départ de Roberto Martinez.

Le Portugal a commencé la Coupe du monde 2026 de la pire des façons. Match nul face au Congo (1-1), prestation très décevante dans le jeu et polémiques en dehors du terrain au sujet de Joao Neves et de Cristiano Ronaldo . Difficile de faire pire pour Roberto Martinez, très critiqué depuis déjà plusieurs semaines et qui n’a pas arrangé son cas personnel avec ce premier match raté. Le Portugal a heureusement toujours son destin en main et prendra une option sur la première place du groupe en cas de victoire face à l’Ouzbékistan mardi à 19 heures.

Pour ce second match américain des Portugais, de nombreux changements sont attendus dans le onze de départ. Pas satisfait du rendement de son attaque, Roberto Martinez envisagerait de faire sauter Pedro Neto, Bernardo Silva et peut-être même Bruno Fernandes selon le Correio da Manhã, soit quasiment toute son attaque. Un seul joueur va résister à ce turn-over selon le quotidien portugais, à savoir Cristiano Ronaldo.

Une nouvelle information qui risque de provoquer des frustrations et des crispations au Portugal, où l'on regrette le statut d’intouchable de l’ancienne star du Real Madrid, de la Juventus Turin ou encore de Manchester United. Malgré son statut de meilleur buteur de la sélection, Cristiano Ronaldo n’a plus ses jambes de 20 ans et sa prestation face au Congo laissait clairement à désirer. Roberto Martinez n’a pas pour autant l’intention de toucher à sa star offensive. Un attentisme qui agace d’autant plus que les dernières rumeurs font état d’une possible signature du sélectionneur portugais à Al-Nassr après la Coupe du monde. Un club dont CR7 est la star ultime mais aussi l’un des actionnaires.