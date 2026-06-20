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Paris Sportifs : La France de Mbappé déroule face à l'Irak, c'est 200 euros au coffre

Paris Sportifs20 juin , 15:20
parredaction
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La Coupe du monde est bien partie et c’est aussi le cas pour l’équipe de France, à l'approche du match face à l'Irak.
Après des premières minutes de mises en jambes timorées, les Bleus ont accéléré pour battre le Sénégal 3-1. Dès le deuxième match contre l’Irak ce lundi soir, la formation de Didier Deschamps peut valider sa place pour les 16es de finale en cas de victoire.
La France est largement favorite de cette rencontre contre les Lions de la Mésopotamie. L’occasion pour vous de réaliser un pari sans aucun risque, et qui peut vous rapporter gros, grâce à notre partenaire Winamax. Si Mbappé confirme sa grande forme, la cote peut montrer et vous permettre de récupérer une jolie somme en vue de l’été. Pour cela, il faut respecter la marche à suivre très simple mais très rentable.

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Une mise importante certes, mais pas d'inquiétude, elle se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash. A vous de jouer désormais.
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
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