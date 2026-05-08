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L'OM a trouvé son directeur sportif, il sort d'un fiasco en Ligue 1

OM08 mai , 8:40
parGuillaume Conte
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Avec le départ à venir de Medhi Benatia, l'OM cherche son futur directeur sportif et se penche sur un spécialiste du football italien qui va être libre dans quelques semaines. Avec un sacré passif en France tout de même.
Tout est à refaire à l’Olympique de Marseille. Il reste deux journées de championnat et l’idée première est d’essayer de se concentrer sur le sportif avec la volonté d’aller chercher une place européenne pour sauver le dernier objectif réalisable de la saison. Mais en coulisses, cela s’active forcément car il n’y a pas si longtemps, il y avait tout de même un président, un directeur sportif et un entraineur à trouver.

Massara, son passage à Rennes a fait des dégâts

Stéphane Richard est désormais aux commandes du club, dans une décision annoncée en grandes pompes par Frank McCourt en personne. Le nouveau gestionnaire du club va devoir se trouver un directeur sportif en premier lieu, pour remplacer un Medhi Benatia sur le départ. Selon la presse italienne, les discussions ont été entamées avec Frédéric Massara, qui va perdre sa place de directeur sportif de l’AS Roma. Le dirigeant de 57 ans est un grand habitué du football italien, puisqu’il s’est fait connaitre en recrutant avec un certain succès à Palerme dans les années 2000, avant de passer une première fois par la Roma, puis de gérer les transferts du Milan AC, avant de tenter brièvement, et de manière très décevante, de remplacer Florian Maurice au Stade Rennais. Son retour à Rome n’aura duré qu’un an, et il est maintenant annoncé sur le départ selon Nicolo Schira.
L’OM en a profité pour se positionner sur un homme qui connait bien le marché de la Ligue 1 et possède une solide expérience. Néanmoins, sa seule expérience à Rennes avait été très compliquée, avec des achats de nombreux joueurs chers et décevants comme Seko Fofana, Albert Gronbaek, Kyogo Furuhashi, Mikhail Faye, Glen Kamara, Andrés Gomez, Henrik Meister, Jota, Jordan James, Leo Ostigard ou encore le fameux Hans Hateboer. A son actif, quelques achats réussis quand même avec Brice Samba et Mousa Tamari, mais son passage a littéralement plombé la saison 2024-2025 du Stade Rennais. En Bretagne, Massara avait visiblement perdu son flair de ses débuts à Palerme, où il avait déniché des joueurs revendus ensuite à prix d’or comme Edinson Cavani ou Javier Pastore. L’OM espère donc, s’il parvient à le recruter, avoir le Frédéric Massara version italienne pour son poste de directeur sportif.
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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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