L'OM a trouvé son directeur sportif, il sort d'un fiasco en Ligue 1

Avec le départ à venir de Medhi Benatia, l'OM cherche son futur directeur sportif et se penche sur un spécialiste du football italien qui va être libre dans quelques semaines. Avec un sacré passif en France tout de même.

Tout est à refaire à l’Olympique de Marseille . Il reste deux journées de championnat et l’idée première est d’essayer de se concentrer sur le sportif avec la volonté d’aller chercher une place européenne pour sauver le dernier objectif réalisable de la saison. Mais en coulisses, cela s’active forcément car il n’y a pas si longtemps, il y avait tout de même un président, un directeur sportif et un entraineur à trouver.

Massara, son passage à Rennes a fait des dégâts

Stéphane Richard est désormais aux commandes du club, dans une décision annoncée en grandes pompes par Frank McCourt en personne. Le nouveau gestionnaire du club va devoir se trouver un directeur sportif en premier lieu, pour remplacer un Medhi Benatia sur le départ. Selon la presse italienne, les discussions ont été entamées avec Frédéric Massara, qui va perdre sa place de directeur sportif de l’AS Roma. Le dirigeant de 57 ans est un grand habitué du football italien, puisqu’il s’est fait connaitre en recrutant avec un certain succès à Palerme dans les années 2000, avant de passer une première fois par la Roma, puis de gérer les transferts du Milan AC, avant de tenter brièvement, et de manière très décevante, de remplacer Florian Maurice au Stade Rennais. Son retour à Rome n’aura duré qu’un an, et il est maintenant annoncé sur le départ selon Nicolo Schira.