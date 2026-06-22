Messi offre la première place à l’Argentine

2e journée du Mondial 2026

Argentine - Autriche : 2-0

But : Messi (38e et 94e) pour l'Argentine

Un doublé de Lionel Messi avant la mi-temps a permis à l'Argentine de battre l'Autriche ce lundi soir (2-0). L'Albiceleste est assurée de terminer première de son groupe.

Après sa large victoire face à l’Algérie lors de la première journée, l’Argentine était confrontée à un test plus coriace avec l’Autriche au menu. Dès les premières minutes de jeu, les champions du monde en titre avaient l’occasion d’ouvrir le score mais Lionel Messi manquait un penalty. Le meneur de jeu de l’Inter Miami se rattrapait juste avant la mi-temps. A la réception d’un centre en retrait de Facundo Medina, la Pulga ouvrait le score. Un avantage que l’Argentine ne lâchera plus en seconde période.

Au contraire, les coéquipiers de Lautaro Martinez se créaient plusieurs grosses occasions jusqu’au deuxième but inscrit par l’inévitable Lionel Messi dans le temps additionnel. L’ancien joueur du FC Barcelone augmente son total à 18 buts en Coupe du monde, soit 2 de plus que le recordman Miroslav Klose et 4 de plus que Kylian Mbappé, qui joue ce lundi soir face à l’Irak avec l’équipe de France. En plus d’être le meilleur buteur de l’histoire du Mondial, Lionel Messi est pour l’instant le meilleur buteur de l’édition 2026 avec 5 buts.