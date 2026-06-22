Messi offre la première place à l’Argentine

c'était pas le même niveau du tout, c'est incomparable. Messi et Mbappe en aurait mis 20 ces années là
@dijaya pas que ça justement ! Structurellement L'ol a été remis en ordre, et l'apport des investisseurs est soumis à des intérêts, donc sans un travail méticuleux pas de miracles.
Samaire trop élevé
Lyon etait dans un état pire que l om ils ont pas ete interdit de recrutement...en plus lyon méritait la rétrogradation pour la gestion de textor..
Léquipe ne mentionne pas "l'apport massif de cash", le reste semble ok. erratum : je viens de tomber sur le passage ^^
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