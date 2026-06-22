Anthony Martial

L’OL cherche un buteur, son ex-prodige se libère

OL22 juin , 22:30
parEric Bethsy
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En quête d’un nouveau buteur, l’Olympique Lyonnais fait peut-être partie des équipes sollicitées par Anthony Martial. L’attaquant formé chez les Gones se retrouve libre et disposé à relancer sa carrière en Ligue 1. Mais le club rhodanien ne semble pas intéressé.
De retour au Real Madrid suite à son prêt en deuxième partie de saison, Endrick laisse un vide à l’Olympique Lyonnais. L’effectif de Paulo Fonseca a besoin d’au moins un avant-centre supplémentaire pour compenser le départ du Brésilien, voire celui de l’Ukrainien Roman Yaremchuk qui fait toujours l’objet de discussions avec l’Olympiakos. Malgré les finances fragiles du club, un autre gros coup n’est pas à exclure. On sait par exemple que la direction suit attentivement la situation de Jonathan David à la Juventus Turin.

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En cas d’échec, l’Olympique Lyonnais peut aussi se tourner vers le marché des joueurs libres où se trouve désormais un ancien de la maison. L’information n’a pas encore été officialisée mais Anthony Martial (30 ans) a effectivement résilié son contrat avec le CF Monterrey. Seulement arrivé en septembre dernier, l’attaquant qui s’était engagé jusqu’en 2027 a énormément déçu au Mexique. Le Français ne compte qu’un but et trois passes décisives en 20 apparitions, des statistiques largement insuffisantes pour une recrue rémunérée à hauteur de 3,5 millions d’euros par an. De quoi provoquer la colère des supporters locaux et le ras-le-bol des Rayados qui ont acté leur séparation histoire de limiter les dégâts.
Libre et de retour en Europe pour les vacances, Anthony Martial est donc à la recherche d’une nouvelle destination. Et selon les informations de Foot Mercato, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais veut se relancer en Ligue 1. Son profil a été proposé à plusieurs clubs français. Mais son salaire et ses performances refroidissent les formations sollicitées. Seul l’OGC Nice semble disposé à lui laisser sa chance une fois que le Gym aura dégraissé son effectif. Manifestement, l’ancien Gone n’intéresse absolument pas son club formateur qu’il avait quitté pour Monaco en 2013 pour 5 millions d’euros.
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Derniers commentaires

L’OL cherche un buteur, son ex-prodige se libère

non merci. trop d'embrouilles lui.

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

L année dernière Lyon a été maintenu en L1 mais ils avaient un encadrement salariale et ils ont quand même recruté des joueurs a petit salaire

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

Si tu vend les gros salaires ca te laisse de la place de faire venir des petits salaires

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

T’es a 1 saison de retard mon gros😂

TV : L'Equipe lâche France Pierron, ce chroniqueur est écoeuré

Bah avec ces trans complètement disqualifiés pourtant pour être un parent équilibré c'est plus que dans l'air....

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