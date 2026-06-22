L’OL cherche un buteur, son ex-prodige se libère

En quête d’un nouveau buteur, l’Olympique Lyonnais fait peut-être partie des équipes sollicitées par Anthony Martial. L’attaquant formé chez les Gones se retrouve libre et disposé à relancer sa carrière en Ligue 1. Mais le club rhodanien ne semble pas intéressé.

De retour au Real Madrid suite à son prêt en deuxième partie de saison, Endrick laisse un vide à l’Olympique Lyonnais . L’effectif de Paulo Fonseca a besoin d’au moins un avant-centre supplémentaire pour compenser le départ du Brésilien, voire celui de l’Ukrainien Roman Yaremchuk qui fait toujours l’objet de discussions avec l’Olympiakos. Malgré les finances fragiles du club, un autre gros coup n’est pas à exclure. On sait par exemple que la direction suit attentivement la situation de Jonathan David à la Juventus Turin.

En cas d’échec, l’Olympique Lyonnais peut aussi se tourner vers le marché des joueurs libres où se trouve désormais un ancien de la maison. L’information n’a pas encore été officialisée mais Anthony Martial (30 ans) a effectivement résilié son contrat avec le CF Monterrey. Seulement arrivé en septembre dernier, l’attaquant qui s’était engagé jusqu’en 2027 a énormément déçu au Mexique. Le Français ne compte qu’un but et trois passes décisives en 20 apparitions, des statistiques largement insuffisantes pour une recrue rémunérée à hauteur de 3,5 millions d’euros par an. De quoi provoquer la colère des supporters locaux et le ras-le-bol des Rayados qui ont acté leur séparation histoire de limiter les dégâts.