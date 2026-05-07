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Stade Vélodrome

Inutile de chercher, l’OM connaît déjà le coach idéal

OM07 mai , 18:00
parEric Bethsy
3
En plein cauchemar à l’Olympique de Marseille, Habib Beye risque de perdre son poste à la fin de la saison. Mais le club phocéen n’aura peut-être pas à chercher bien loin puisque le nom d’un candidat jugé idéal revient avec insistance.
Habib Beye n’en peut plus. Dans un scénario comparable à celui qu’il avait connu à Rennes, le coach de l’Olympique de Marseille s’éloigne peu à peu de son vestiaire. Le Franco-Sénégalais ne comprend pas le manque d’implication de ses hommes, à commencer par Himad Abdelli qu’il a écarté jusqu’à la fin de la saison, sans oublier Mason Greenwood qui fait partie des joueurs qui l’ont incité à interrompre une séance d’entraînement mercredi.
A ce rythme, et sachant que l’équipe ne devrait pas se qualifier pour la Ligue des Champions, on voit mal comment l’ancien consultant de Canal+ pourrait rester en poste la saison prochaine. D’autant qu’un nouveau directeur sportif viendra avec ses propres idées et son propre réseau. Sans connaître l’identité du successeur de Medhi Benatia, il paraît bien difficile de prédire qui sera l’éventuel successeur d’Habib Beye. Mais l’ancien Marseillais Jean-Christophe Marquet croit connaître l’entraîneur idéal pour le club phocéen.

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« Pour moi, l’homme de la situation, ce serait Christophe Galtier, a-t-il conseillé dans les colonnes de La Provence. Il coche toutes les cases : il est marseillais, c’est un winner, un guerrier, il a réussi partout… Il gagne des sommes astronomiques (en Arabie saoudite), mais je suis sûr qu’il accepterait et ne viendrait pas pour l’argent. » Quant à son passage chez le rival, « il est allé au PSG, il fallait entraîner Messi, Neymar et Mbappé… Il aurait pu tout perdre, a rappelé l’ex-milieu. Il a repris Lille qui allait descendre et la saison d’après, ils étaient champions de France ! » Attaché à l'Olympique de Marseille, le natif de la cité phocéenne n'hésiterait sans doute pas à quitter Neom en cas d'opportunité.
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Toujours pas cicatrisé toi?? Tu dois avoir l oignon en compote depuis toutes ces années ^^

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Perso vue que greenwood va partir cest le seul joueur offensif potable quil nous reste selon moi.. Parceque aubameyang traore et meme gouiri..franchement si on continu avec ca... j'espère vraiment qu'on va garder paixao le seul joueur a qui je trouve du talent devant

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@Sergio (AKA Kasper le fantôme qui parle mais n'assume pas) Tu as débarqué vers 1h00 du matin, à une heure où les honnêtes gens dorment pour la plupart. On te connait. Tu te cachais parce que comme d'habitude, tu avais bcp ouvert ta bouche avant le match, et tenu des propos que tu ne pouvais pas assumer ensuite, même avec la mauvaise foi qui te caractérise.

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Pour détruire un groupe c'est effectivement l'arme offensive idéal ^^

Inutile de chercher, l’OM connaît déjà le coach idéal

Ni fournier ni galtier , une fois que t'as pompé la BSN que t'as fais des courbettes au capo etc etc t'as juste le droit d'aller te faire cuire un œuf

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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