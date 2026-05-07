Inutile de chercher, l’OM connaît déjà le coach idéal

En plein cauchemar à l’Olympique de Marseille, Habib Beye risque de perdre son poste à la fin de la saison. Mais le club phocéen n’aura peut-être pas à chercher bien loin puisque le nom d’un candidat jugé idéal revient avec insistance.

Habib Beye n’en peut plus. Dans un scénario comparable à celui qu’il avait connu à Rennes, le coach de l’Olympique de Marseille s’éloigne peu à peu de son vestiaire. Le Franco-Sénégalais ne comprend pas le manque d’implication de ses hommes, à commencer par Himad Abdelli qu’il a écarté jusqu’à la fin de la saison, sans oublier Mason Greenwood qui fait partie des joueurs qui l’ont incité à interrompre une séance d’entraînement mercredi.

A ce rythme, et sachant que l’équipe ne devrait pas se qualifier pour la Ligue des Champions, on voit mal comment l’ancien consultant de Canal+ pourrait rester en poste la saison prochaine. D’autant qu’un nouveau directeur sportif viendra avec ses propres idées et son propre réseau. Sans connaître l’identité du successeur de Medhi Benatia, il paraît bien difficile de prédire qui sera l’éventuel successeur d’Habib Beye. Mais l’ancien Marseillais Jean-Christophe Marquet croit connaître l’entraîneur idéal pour le club phocéen.

« Pour moi, l’homme de la situation, ce serait Christophe Galtier, a-t-il conseillé dans les colonnes de La Provence. Il coche toutes les cases : il est marseillais, c’est un winner, un guerrier, il a réussi partout… Il gagne des sommes astronomiques (en Arabie saoudite), mais je suis sûr qu’il accepterait et ne viendrait pas pour l’argent. » Quant à son passage chez le rival, « il est allé au PSG, il fallait entraîner Messi, Neymar et Mbappé… Il aurait pu tout perdre, a rappelé l’ex-milieu. Il a repris Lille qui allait descendre et la saison d’après, ils étaient champions de France ! » Attaché à l'Olympique de Marseille, le natif de la cité phocéenne n'hésiterait sans doute pas à quitter Neom en cas d'opportunité.