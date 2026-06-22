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Le coup d'envoi de France-Irak maintenu à 23h

Equipe de France22 juin , 21:18
parCorentin Facy
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De gros orages ont éclaté à proximité de Philadelphie ces dernières minutes, à tel point que l’accueil des spectateurs dans le stade qui accueille le match entre l’équipe de France et l’Irak ce lundi a été retardé. Néanmoins, le coup d’envoi de la rencontre prévu à 23 heures ne sera pas retardé selon le journaliste Saber Desfarges, présent sur place. Rien ne dit en revanche que le match, une fois qu’il aura démarré, ne sera pas interrompu en raison du protocole très strict concernant les orages aux Etats-Unis.
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c'était pas le même niveau du tout, c'est incomparable. Messi et Mbappe en aurait mis 20 ces années là

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

@dijaya pas que ça justement ! Structurellement L'ol a été remis en ordre, et l'apport des investisseurs est soumis à des intérêts, donc sans un travail méticuleux pas de miracles.

De Zerbi offre un gros renfort à zéro euro à l'OM

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Lyon etait dans un état pire que l om ils ont pas ete interdit de recrutement...en plus lyon méritait la rétrogradation pour la gestion de textor..

L'OL a 24 heures pour finaliser sa vente

Léquipe ne mentionne pas "l'apport massif de cash", le reste semble ok. erratum : je viens de tomber sur le passage ^^

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