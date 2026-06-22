Le coup d'envoi de France-Irak maintenu à 23h

De gros orages ont éclaté à proximité de Philadelphie ces dernières minutes, à tel point que l’accueil des spectateurs dans le stade qui accueille le match entre l’équipe de France et l’Irak ce lundi a été retardé. Néanmoins, le coup d’envoi de la rencontre prévu à 23 heures ne sera pas retardé selon le journaliste Saber Desfarges, présent sur place. Rien ne dit en revanche que le match, une fois qu’il aura démarré, ne sera pas interrompu en raison du protocole très strict concernant les orages aux Etats-Unis.