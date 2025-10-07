ICONSPORT_273048_0002
Adrien Rabiot

Adrien Rabiot fait la chasse aux tricheurs

OM07 oct. , 20:00
parQuentin Mallet
2
Au lendemain de son arrivée à Clairefontaine, Adrien Rabiot a accordé une entrevue au Figaro. L'occasion pour lui de parler de ses principes en tant que joueur, et de sa volonté de chasser les tricheurs.
Rares ont été les prises de paroles publiques d'Adrien Rabiot depuis son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'OM au Roazhon Park. Poussé dehors par la direction phocéenne en accord avec Roberto De Zerbi, le milieu de terrain français quittait la Canebière deux semaines plus tard pour rejoindre l'AC Milan. Il aura fallu attendre sa conférence de presse de présentation pour l'entendre évoquer cette épineuse affaire de vestiaire, sans pour autant qu'il ne s'attarde dessus. Ce mardi 7 octobre, au lendemain de son arrivée à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France, l'ancien du PSG et de la Juventus a accordé une interview au Figaro dans laquelle il assume ne pas aimer les tricheurs dans un groupe.

Adrien Rabiot a des principes stricts

« Le respect, l'investissement au travail, le sacrifice. Il ne faut pas que ça triche. On fait partie d'une équipe, et s'il y en a un ou deux qui trichent ou qui font un peu moins que les autres, ça va se ressentir et impacter les autres. Je n'aime pas cela », a déclaré Adrien Rabiot, sans citer qui que ce soit. Interrogé sur ses principes en tant que joueur, l'ancien de l'OM affirme être cash quand il le faut, tout en restant humble. « Dans un vestiaire, j'essaie de toujours rester le même, d'être quelqu'un d'humble, bien éduqué, dans le respect. Après, si j'ai mon mot à dire, parce que c'est important, et qu'on est dans un sport collectif, je le fais. Je ne me cache pas. Le respect de chacun est très important », a-t-il expliqué.
Des propos qui font écho, notamment, à sa prise de position contre ses propres coéquipiers après la défaite à Reims (3-1) la saison dernière. Il s'en était pris à certains joueurs de l'OM qui ne montraient pas une volonté ni une intensité suffisante pour aller chercher la Ligue des champions. Un Rabiot cash qui est allé jusqu'à en venir aux mains avec Jonathan Rowe. Un événement qui fait trembler le vestiaire phocéen, mais qui ne l'a pas déstabilisé pour autant.
2
Derniers commentaires

OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

tu peux nous donner des exemples de son apport stp. etant de l exterieur, je ne suis pas tres au courant

Ce remplaçant du PSG qui fait saliver le Real Madrid

Mais arrêtez les mensonges. Joueur éclaté qui peut viser au mieux des clubs comme Aston Villa, Villareal, Leipzig.

Adrien Rabiot fait la chasse aux tricheurs

En même temps pourquoi prêter allégeance à un club quand ce sport est devenu que du business ? Quand tu n’es plus utile à un club ils te virent. De même avec les supporters tu peux passer d idole à indésirable

Tension maximale sur Italie-Israël, le Mossad arrive

Ah le Mossad, faut reconnaître que le coup de bipeurs puis le lendemain des talkie walkie explosifs sont des chef d'oeuvres qu'on aurait même pas scénarisé à Hollywood tellement ça aurait paru impossible à exécuter comme opération... Sur le plan footballistique, l'absence de public bénéficie a Israël, donc c'est se tirer une balle dans le pied que de boycotter le match...

Adrien Rabiot fait la chasse aux tricheurs

Rabiot a fait l'unanimité depuis son arrivée à Milan. Il mène sa carrière en businessman sans aucune allégeance à un club. Bonne chance à lui

