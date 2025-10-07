l om officialise la signature de matt o riley capture d e cran 2025 09 02 a 09 05 20 398287

OM : O’Riley confirme la mauvaise nouvelle

L'OM a eu le nez fin l'été dernier sur le marché des transferts. Le club phocéen a notamment mis la main en prêt sur Matt O'Riley. 
L'OM est sur une très belle dynamique en Ligue 1 et compte bien jouer le titre cette saison. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent s'appuyer sur une grande force collective et des individualités au rendez-vous. Notamment celles qui ont rejoint le club l'été dernier lors du marché des transferts. Matt O'Riley est concerné. Le milieu de terrain danois, arrivé en prêt de Brighton, est l'une des belles pioches de la direction de l'OM. Ses prestations abouties mettent tout le monde d'accord et de nombreux fans marseillais aimeraient le voir s'engager définitivement avec l'Olympique de Marseille en fin de saison. Pour rappel, il n'y a aucune option d'achat présente dans le contrat du natif de Hounslow. 

O'Riley conscient de la situation

D'ailleurs, O'Riley veut profiter de chaque instant à l'OM, conscient qu'un départ en fin d'exercice reste plus que probable. Son souhait est avant tout de se préparer au mieux dans la perspective de jouer la Coupe du monde avec le Danemark. Dans des propos rapportés par Daily Record ces dernières heures, l'ancien du Celtic a notamment indiqué concernant un futur à Marseille : « C'est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille. Je profite simplement de chaque jour et j'essaie de ne pas trop penser à l'avenir. Je sais que je retourne à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le football. On s'en souciera le moment venu. Pour l'instant, je ne pense qu'à un match contre la Biélorussie qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. Je veux me concentrer sur notre football. C'est le plus important à mon avis.
Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. Et j'ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. C'est un atout majeur en tant que joueur ». 
A l'OM de tirer le meilleur de son milieu de terrain danois pour franchir un cap et pourquoi pas, envisager un transfert à la fin de la saison. Mais la tendance reste à un départ de Matt O'Riley. 
1
