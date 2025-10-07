La Juve répond cash à l’OM pour David

nike snobe le canada jonathan david le lui rend bien icon gepa 20220923 101 142 0071 351175

L'OM sera très certainement actif dans les prochains mois sur le marché des transferts. Il se dit que la direction phocéenne a encore des vues sur Jonathan David, en difficultés depuis le début de la saison avec la Juve. 
L'OM a sorti de le portefeuille l'été dernier lors du marché des transferts. Roberto De Zerbi voulait le meilleur effectif possible pour lutter sur toutes les compétitions. Malgré quelques difficultés en début de saison, les Phocéens se sont bien repris depuis. La dynamique est très bonne et le collectif armé pour les défis qui l'attendent. Cependant, un club comme Marseille reste attentif aux opportunités de marché. Dans quelques mois, il se dit que la direction de l'Olympique de Marseille pourrait notamment décider de passer à l'action pour recruter Jonathan David, qui ne connait pas les débuts espérés du côté de la Juventus Turin. 

Jonathan David, la Juve ne lâche pas l'affaire 

Ces dernières heures, le Canadien était encore une fois annoncé dans les petits papiers de l'OM. Mais l'ancien joueur du LOSC veut bel et bien s'imposer dans le Piémont et répondre aux attentes malgré la concurrence à son poste. Jonathan David est concentré sur son avenir en Italie, d'autant que la direction italienne ne compte pas le lâcher dévoile TMW. En effet, la Juventus est confiante concernant le fait que l'attaquant né à New York finisse par trouver son rythme pour s'imposer dans l'équipe d'Igor Tudor. David est donc encore très loin d'être parti de la Juve. L'OM restera de son côté attentif à la situation du joueur de 25 ans. Depuis le début de la saison avec la Vieille Dame, Jonathan David n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise. Du mieux sera attendu de sa part au retour de la trêve internationale. 

Jonathan David sait également qu'il faudra se lancer du mieux possible pour arriver en forme à la Coupe du monde 2026, que son pays organisera avec le Mexique et les Etats-Unis. 
0
