Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Himad Abdelli va quitter le Maroc avec l'élimination de l'Algérie, et l'OM compte bien en profiter pour accélérer sa venue. Tout se met en place rapidement avec Angers.

C’est fini pour l’Algérie, qui a été éliminé ce samedi par une très solide équipe du Nigéria. Entré à 10 minutes de la fin du match, Himad Abdelli n’a pu que constater les dégâts et le milieu de terrain va donc rentrer en France. Il avait terminé très fort l’année 2025, portant son club du SCO d’Angers vers une très belle série lui assurant une place au chaud au milieu de tableau. Ce niveau de jeu et sa situation contractuelle avaient rapidement provoqué l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, désireux d’anticiper pour faire la bonne affaire.

Une opération à moins de 3 ME ?

Mais finalement, l’OM s’était réveillé avec plus de conviction sur le sujet, et Himad Adeblli a choisi de rejoindre Marseille. Ce sera soit cet été à l’issue de son contrat, soit en janvier à l’occasion d’un transfert à moindre coût. La deuxième option est aujourd’hui privilégiée, et tout devrait s’accélérer avec le retour du joueur du Maroc, où se dispute la CAN.

Entraineur d’Angers, Alexandre Dujeux a reconnu qu’il serait déçu de voir Abdelli partir en cours de saison, mais que des impératifs financiers et la carrière du joueur prendraient certainement le dessus. Un pressentiment qui va se confirmer selon les informations d’Africa Foot. Les contours d’un deal pour le mois de janvier sont déjà mis sur pied, avec un transfert du meneur de jeu algérien vers Marseille pour une somme inférieure à 3 millions d’euros, et un pourcentage à la revente inclus dans l’opération.