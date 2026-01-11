ICONSPORT_281490_0080

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Himad Abdelli va quitter le Maroc avec l'élimination de l'Algérie, et l'OM compte bien en profiter pour accélérer sa venue. Tout se met en place rapidement avec Angers.
C’est fini pour l’Algérie, qui a été éliminé ce samedi par une très solide équipe du Nigéria. Entré à 10 minutes de la fin du match, Himad Abdelli n’a pu que constater les dégâts et le milieu de terrain va donc rentrer en France. Il avait terminé très fort l’année 2025, portant son club du SCO d’Angers vers une très belle série lui assurant une place au chaud au milieu de tableau. Ce niveau de jeu et sa situation contractuelle avaient rapidement provoqué l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, désireux d’anticiper pour faire la bonne affaire.

Une opération à moins de 3 ME ?

Mais finalement, l’OM s’était réveillé avec plus de conviction sur le sujet, et Himad Adeblli a choisi de rejoindre Marseille. Ce sera soit cet été à l’issue de son contrat, soit en janvier à l’occasion d’un transfert à moindre coût. La deuxième option est aujourd’hui privilégiée, et tout devrait s’accélérer avec le retour du joueur du Maroc, où se dispute la CAN.
Entraineur d’Angers, Alexandre Dujeux a reconnu qu’il serait déçu de voir Abdelli partir en cours de saison, mais que des impératifs financiers et la carrière du joueur prendraient certainement le dessus. Un pressentiment qui va se confirmer selon les informations d’Africa Foot. Les contours d’un deal pour le mois de janvier sont déjà mis sur pied, avec un transfert du meneur de jeu algérien vers Marseille pour une somme inférieure à 3 millions d’euros, et un pourcentage à la revente inclus dans l’opération.
Un coût minimum, légèrement en-dessous des attentes d’Angers, mais la volonté du joueur de partir a fait la différence. Le SCO préfère encaisser une certaine somme plutôt que de voir Abdelli quitter le club pour zéro euro au mois de juin. Cela même si cela peut mettre en danger l’opération maintien, d’autant que le club de l’Anjou pourrait perdre d’autres joueurs cet hiver. Néanmoins, cela fera un renfort intéressant pour l’OM, surtout que Roberto De Zerbi réclame un milieu de terrain offensif pour compléter son équipe, malgré le retour de blessure intéressant de Hamed Traoré ces dernières semaines.

Je remercie les dieux du foot pour avoir bifurqué abdelli à l’OM et pas à Lyon ! Je pense pas me tromper mais lui c’est un plot qui marche sur le terrain, ce mec va pourrir le vestiaire du club qui va le recruter et rien que pour ça je remercie l’OM

Le PSG met Barcola dans de sales draps

Je penses surtout qu’il a compris l’erreur de signer à Paris ! C’est pas un troll mais juste que sont niveau n’était pas à la hauteur du PSG à ce moment, à mon sens 1 année supplémentaire à Lyon lui aurait été plus favorable pour lui et Lyon mais l’appât du gain a été plus fort et ont voit le résultat

OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

La cristalline lui a couté cher à maupay !!! Comme quoi le karma🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

ce bon vieux journal pro parisien. qui sort un article a charge contre l OM quelle surprise. juste pour suce du parigot et vendre du journal. a gerber. masi ca fait mouillé les bobos. et fait fretiller les mongols. donc c est deja ça

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

lol. wow t es arrangé toi.

