Abdelli éliminé, l'énorme clin d'œil à l'OM

Ce samedi, l'Algérie a quitté la CAN après sa défaite 0-2 contre le Nigeria en quart de finale. Le timing est parfait pour permettre aux joueurs de rejouer avec leurs clubs le week-end prochain. Himad Abdelli a notamment un Angers-OM au programme.

La CAN est terminée pour l'Algérie, sortie sèchement par le Nigeria samedi. La frustration était immense côté algérien mais il n'y a pas le temps de ressasser cette défaite cuisante. La saison en club continue pour les joueurs concernés avec un programme copieux en janvier. Les coupes d'Europe font leur retour avec la fin des phases de ligue en C1 et en C3. La Ligue des champions pourrait accueillir un petit nouveau en la personne d'Himad Abdelli. Le milieu de terrain des Fennecs est tout proche de signer à l' Olympique de Marseille

Abdelli sera là pour « son » match

Le milieu d'Angers a donné son accord aux Phocéens, lesquels ont quelques détails financiers à régler pour conclure le transfert dès cet hiver. La fin de parcours de l'Algérie pourrait accélérer le dossier et permettre au joueur d'être marseillais dès le week-end prochain. Hasard du calendrier, la Ligue 1 est de retour avec notamment un Angers-Marseille samedi prochain (21h05). Himad Abdelli pourra être présent à Raymond-Kopa pour une rencontre très importante émotionnellement.

Reste à savoir à qui appartiendra le joueur algérien dans quelques jours. Angers ou l'OM ? Dans le premier cas, il porterait le maillot angevin pour la dernière fois avant son départ. La seconde option suscite encore plus de curiosité puisque le joueur de 26 ans ferait ses débuts pour Marseille contre le club qu'il vient de quitter. L'accueil des supporters du SCO sera scruté quoi qu'il arrive tout comme le comportement sur le terrain d'Himad Abdelli.