Abdelli éliminé, l'énorme clin d'œil à l'OM

Ce samedi, l'Algérie a quitté la CAN après sa défaite 0-2 contre le Nigeria en quart de finale. Le timing est parfait pour permettre aux joueurs de rejouer avec leurs clubs le week-end prochain. Himad Abdelli a notamment un Angers-OM au programme.
La CAN est terminée pour l'Algérie, sortie sèchement par le Nigeria samedi. La frustration était immense côté algérien mais il n'y a pas le temps de ressasser cette défaite cuisante. La saison en club continue pour les joueurs concernés avec un programme copieux en janvier. Les coupes d'Europe font leur retour avec la fin des phases de ligue en C1 et en C3. La Ligue des champions pourrait accueillir un petit nouveau en la personne d'Himad Abdelli. Le milieu de terrain des Fennecs est tout proche de signer à l'Olympique de Marseille.

Abdelli sera là pour « son » match

Le milieu d'Angers a donné son accord aux Phocéens, lesquels ont quelques détails financiers à régler pour conclure le transfert dès cet hiver. La fin de parcours de l'Algérie pourrait accélérer le dossier et permettre au joueur d'être marseillais dès le week-end prochain. Hasard du calendrier, la Ligue 1 est de retour avec notamment un Angers-Marseille samedi prochain (21h05). Himad Abdelli pourra être présent à Raymond-Kopa pour une rencontre très importante émotionnellement.
Reste à savoir à qui appartiendra le joueur algérien dans quelques jours. Angers ou l'OM ? Dans le premier cas, il porterait le maillot angevin pour la dernière fois avant son départ. La seconde option suscite encore plus de curiosité puisque le joueur de 26 ans ferait ses débuts pour Marseille contre le club qu'il vient de quitter. L'accueil des supporters du SCO sera scruté quoi qu'il arrive tout comme le comportement sur le terrain d'Himad Abdelli.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

On sait aussi que les équipes de LE montent en puissance au bon moment. On se retrouve avec une effectif qui a largement tourné en 1ere partie de saison, sans prépa, qui comme tu dis très bien placé sur tous les tableaux, on va compter sur la fraicheur de Dembelé et Doué notamment. On peut faire confiance à LE pour optimiser son groupe. On a aussi un banc plus expérimenté et décisif.

Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie

Eric sybete garde kes kleenex pour ta branlette bi quotidienne,.on ne pleure rien a lien pour le coup. Avec vos titres avec toujours aussi peux d'imagination et de créativité,.enfin c'est pas prêt smde changer avec un boss de Foutre01 qui s'offre des pigiste a 2 franc six sous.

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Ferme ta gueule imbécile rageux t ki ô football c 3 ki avance l'argent pour le Quatar on orè dit il a tt à fait raison dans sa démarche en demandant cette somme

Les arbitres dans la poche, le Maroc nargue les rageux

Wallid t 1 malhonnête en parlant de la sorte car c la strict vérité là tt le monde voit se ki se passe kan vous jouez y'a bcp de favoritisme envers vous

Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

Tes volontaires fautes sont aussi malignes que toi et tes différents com'. Tu t'attendais à ce que je te reprenne sur tes fautes peut-être ? Tu es bien trop intelligent pour moi. Je te laisse avec Calimeyraud, vous allez bien vous entendre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

