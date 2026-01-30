Abdelli à l'OM, tout se jouera lundi

Absent pour le match du week-end prochain, Himad Abdelli attend toujours de voir l'OM et Angers se mettre d'accord. Cela va se jouer sur le fil dans ce bras de fer.

Himad Abdelli ne sera pas non plus dans le groupe dimanche. Pour tout un tas de raisons, il n'est pas prêt ». Pour le match important en vue du maintien d'Angers face à Metz, Alexandre Dujeux a annoncé qu'Himad Abdelli ne serait une nouvelle fois pas présent. Le milieu de terrain est toujours empêtré dans les questions sur son avenir, lui qui avait trouvé un accord personnel avec l'OL au mois de décembre, avant de vouloir rejoindre l'OM début janvier. Depuis, la CAN est passée par là, Marseille construit son effectif et Angers se montre ferme dans les négociations.

L'OM hésite pour Abdelli

Résultat, le dossier est toujours coincé et personne ne veut faire un effort dans ce bras de fer à distance. Surtout que l’élimination en Ligue des Champions a changé les plans pour l’OM. Selon L’Equipe, les pertes financières qui s’annoncent avec l’absence de revenus supplémentaires liés à la Coupe d’Europe (primes UEFA et billetterie) devraient se monter à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Cela explique les transferts de cet hiver, avec la vente de Robinio Vaz, le départ de Neal Maupay et ceux à venir d’Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Angel Gomes. Dans ces conditions, faire venir Himad Abdelli n’est pas jugé comme une priorité. L’Algérien attend désespérément que les deux clubs se mettent d’accord pour payer les six derniers mois de son contrat à Angers, mais les négociations sont mortes en ce moment. Pas définitivement puisque Mohamed Toubache-Ter, qui suit de près le dossier avec ses sources angevines, assure que le SCO s’attend à un appel de la part de l’OM pour lundi, soit le dernier jour du mercato