PSG : Luis Enrique exige une énorme condition pour prolonger

PSG30 janv. , 16:00
parGuillaume Conte
Le PSG et Luis Enrique sont d'accord sur les grandes lignes de sa prolongation jusqu'en 2030. Mais l'entraineur espagnol a une exigence particulière.
Entraineur présent au PSG depuis deux ans et demi, Luis Enrique est bien parti pour devenir le technicien en place sur la plus longue durée de l’histoire du club de la capitale. Même en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions, l’Espagnol possède un énorme crédit auprès de la direction. A tel point que, sans aller jusqu’au fameux contrat à vie parfois évoqué, le PSG compte bien tout faire pour convaincre Luis Enrique de rester sur le long terme.
Cela ne devrait pas être trop difficile sur le principe car le natif de Gijon adore sa vie à Paris, et le travail qui lui est permis de faire dans un club parisien totalement à l’écoute de ses volontés. Son entente avec Luis Campos est bien rodée, et il a une totale latitude sur sa communication et ses choix au mercato. Pour toutes ces raisons, les contours d’une prolongation de contrat de trois ans, l’emmenant jusqu’en 2030, sont très bien engagés selon les révélations de Sport.

Une prolongation décisive pour Dembélé ?

Le quotidien espagnol précise toutefois que Luis Enrique est tout de même bien conscient de la fragilité d’un tel poste. Dans un sens, il peut se faire virer à tout moment si les résultats disparaissaient sur la durée. Et dans l’autre sens, il entend bien se préserver d’une belle opportunité. Ainsi, Sport affirme que l’ancien sélectionneur de la Roja tient à mettre une clause libératoire lui permettant de partir en cas de besoin, et ce sans avoir de pénalités financières à payer.
Une protection qui n’empêche pas son engagement sur le long terme au Paris SG. D’ailleurs, l’agent de Luis Enrique, Ivan de la Pena, pousserait pour que sa prolongation de contrat soit signée dans les prochaines semaines, afin de pouvoir préparer la saison prochaine dans la sérénité. L’Espagnol serait ainsi sous contrat jusqu’en 2030, comme Luis Campos.
La direction du PSG est favorable à la signature rapide d’un tel contrat, d’autant que cela pourrait envoyer un message rassurant à Ousmane Dembélé, qui porte son entraineur en haute estime, et pourrait plus facilement prolonger si Luis Enrique lui montrait l’exemple.
