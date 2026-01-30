EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Lille connait son adversaire pour les barrages d'Europa League, et ce sera la formation serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade, avec match retour en Serbie.

L’OL déjà qualifié pour les 1/8e de finale et l’OGC Nice piteuse éliminé, le LOSC était le seul club français concerné par le tirage au sort des barrages d’Europa League. Les coéquipiers d’Olivier Giroud connaissent désormais leur sort puisqu’ils affronteront l’Etoile Rouge de Belgrade. Le match aller aura lieu à Lille et le retour en Serbie. Un mauvais souvenir pour les Dogues, qui s’étaient inclinés à Belgrade avec une défaite 1-0 pour la formation de Bruno Genesio lors de la 4e journée de la phase de poule. Les matchs se dérouleront au mois de février.

Le tirage au sort complet des barrages

Dinamo Zagreb - Genk

Brann Bergen - Bologne

PAOK Salonique - Celta Vigo

Lille - Etoile Rouge Belgrade

Panathinaïkos - Viktoria Plzeň

Nottingham - Fenerbahçe

Ludogorest - Ferencvaros

Stuttgart - Celtic Glasgow