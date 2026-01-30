ICONSPORT_283678_0131

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Europa League30 janv. , 13:20
parGuillaume Conte
Lille connait son adversaire pour les barrages d'Europa League, et ce sera la formation serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade, avec match retour en Serbie.
L’OL déjà qualifié pour les 1/8e de finale et l’OGC Nice piteuse éliminé, le LOSC était le seul club français concerné par le tirage au sort des barrages d’Europa League. Les coéquipiers d’Olivier Giroud connaissent désormais leur sort puisqu’ils affronteront l’Etoile Rouge de Belgrade. Le match aller aura lieu à Lille et le retour en Serbie. Un mauvais souvenir pour les Dogues, qui s’étaient inclinés à Belgrade avec une défaite 1-0 pour la formation de Bruno Genesio lors de la 4e journée de la phase de poule. Les matchs se dérouleront au mois de février.
Le tirage au sort complet des barrages
Dinamo Zagreb - Genk
Brann Bergen - Bologne
PAOK Salonique - Celta Vigo
Lille - Etoile Rouge Belgrade
Panathinaïkos - Viktoria Plzeň
Nottingham - Fenerbahçe
Ludogorest - Ferencvaros
Stuttgart - Celtic Glasgow
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

