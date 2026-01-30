ICONSPORT_283252_0417

De Zerbi reste à l’OM

OM30 janv. , 16:20
parGuillaume Conte
2

C’est à Clairefontaine que l’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille s’est décidé, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Absent de l’entrainement ce jeudi au lendemain de la déconvenue face à Bruges, Roberto De Zerbi était clairement sur la sellette. Limogeage ou démission, les version divergent mais son avenir était clairement remis en cause après le fiasco en Belgique. De longue date, les dirigeants de l’OM avaient prévu de faire étape à Clairefontaine pour préparer sereinement le déplacement au Paris FC de samedi. Bien leur en a pris car ils sont restés loin de l’agitation de Marseille, où un accueil houleux leur était réservé en cas de retour.
Cela n’a pas empêché Roberto De Zerbi de se poser de grosses questions sur son avenir. Son départ n’était plus un sujet tabou après l’énorme déception en Ligue des Champions. Mais dans la nuit, une deuxième réunion au sommet a eu lieu, alors que les dirigeants planchent aussi à fond sur le mercato. Selon Sport Mediaset, la crise interne n’a pas débouché sur une décision spectaculaire lors de cette réunion dans l'hôtel des Marseillais à Rambouillet. L’entraineur italien a consenti à rester jusqu’à la fin de la saison, sans se projeter spécialement sur la saison qu’il reste à son contrat jusqu’en juin 2027 en théorie.
L’ancien coach de Brighton était en tout cas présent à la séance d’entrainement de ce vendredi, à la veille du match face au Paris FC. Il est apparu normalement avec ses joueurs, et cela devrait permettre à un semblant de calme de revenir à Marseille. Le besoin est aussi d’apporter un peu de sérénité pour aller chercher une place sur le podium en fin de saison, et peut-être une très bonne nouvelle en cas de titre en Coupe de France, maintenant que le PSG ne fait plus partie du tableau.

2
Derniers commentaires

De Zerbi reste à l’OM

Après tout il faut insister la mayonnaise prendra bien un jour, Liverpool font toujours confiance à Slot ! Alors pourquoi pas nous !

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Ce sera malheureusement le problème avec tous nos meilleurs joueurs Mais faudra faire une très bonne offre au joueur ET AU CLUB

Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente

Et avec son attitude pourrie sur le terrain … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

15 20M

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

Ce n'est pas Osbor mais Ozgor ou Hossegor.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

