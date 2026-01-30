De Zerbi reste à l’OM



C’est à Clairefontaine que l’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille s’est décidé, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Absent de l’entrainement ce jeudi au lendemain de la déconvenue face à Bruges, Roberto De Zerbi était clairement sur la sellette. Limogeage ou démission, les version divergent mais son avenir était clairement remis en cause après le fiasco en Belgique. De longue date, les dirigeants de l’OM avaient prévu de faire étape à Clairefontaine pour préparer sereinement le déplacement au Paris FC de samedi. Bien leur en a pris car ils sont restés loin de l’agitation de Marseille, où un accueil houleux leur était réservé en cas de retour.

Cela n’a pas empêché Roberto De Zerbi de se poser de grosses questions sur son avenir. Son départ n’était plus un sujet tabou après l’énorme déception en Ligue des Champions. Mais dans la nuit, une deuxième réunion au sommet a eu lieu, alors que les dirigeants planchent aussi à fond sur le mercato. Selon Sport Mediaset, la crise interne n’a pas débouché sur une décision spectaculaire lors de cette réunion dans l'hôtel des Marseillais à Rambouillet. L’entraineur italien a consenti à rester jusqu’à la fin de la saison, sans se projeter spécialement sur la saison qu’il reste à son contrat jusqu’en juin 2027 en théorie.

L’ancien coach de Brighton était en tout cas présent à la séance d’entrainement de ce vendredi, à la veille du match face au Paris FC. Il est apparu normalement avec ses joueurs, et cela devrait permettre à un semblant de calme de revenir à Marseille. Le besoin est aussi d’apporter un peu de sérénité pour aller chercher une place sur le podium en fin de saison, et peut-être une très bonne nouvelle en cas de titre en Coupe de France, maintenant que le PSG ne fait plus partie du tableau.