OL : Sans nouvelles, Yaremchuk s’est fait planter

Annoncé proche d’une signature à l’Olympique Lyonnais, Roman Yaremchuk s’est finalement éloigné. L’attaquant de l’Olympiakos n’a plus de nouvelles du club rhodanien qui privilégie la piste d’un ancien buteur bien connu en Ligue 1.
En période de mercato, mieux vaut attendre l’officialisation des opérations. Il n’est pas rare d’assister à des revirements de situation. Nouvel exemple avec le cas Roman Yaremchuk qui pensait signer à l’Olympique Lyonnais. Ces derniers jours, on parlait d’un accord entre le club rhodanien et l’Olympiakos. L’attaquant de 30 ans semblait sur le point de s’engager en faveur des Gones. Mais ce vendredi, le journaliste Sacha Tavolieri annonce un rebondissement sur ce dossier.
Notre confrère affirme que la direction lyonnaise a bien pris contact avec Roman Yaremchuk en fin de semaine dernière. Mais depuis cet échange, l’international ukrainien (65 sélections) n’a plus aucune nouvelle de ses interlocuteurs français. L’actuel quatrième de Ligue 1 a finalement décidé de faire une croix sur l’ancien joueur de Benfica. On peut imaginer la déception d’un Roman Yaremchuk en manque de temps de jeu en Grèce. Et qui risque de voir l’Olympique Lyonnais l’abandonner pour Thijs Dallinga. Le journaliste confirme effectivement l’intérêt des dirigeants rhodaniens pour l’avant-centre peu utilisé à Bologne.

Cette alternative reste néanmoins séduisante sachant que le Néerlandais avait laissé de bons souvenirs à la Ligue 1. Durant ses deux années passées à Toulouse (2022-2024), Thijs Dallinga avait fait admirer ses qualités à la finition. Rien à voir avec le profil d’Endrick, l’ancien buteur du Téfécé possède les qualités d’un pur numéro 9. Celles que l’Olympique Lyonnais attendait de la part de Martin Satriano, envoyé en prêt à Getafe cet hiver. Reste à savoir si le directeur technique Matthieu Louis-Jean parviendra à un accord avec Bologne pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028. Le temps presse étant donné que le mercato fermera ses portes lundi soir.
2
