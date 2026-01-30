L’OM largue Garcia et Bakola pendant la nuit

Prêté à Sassuolo l’été dernier, Ismaël Koné verra deux Marseillais le rejoindre dans les prochains jours. Les Neroverdi ont trouvé des accords avec l’Olympique de Marseille pour le prêt d’Ulisses Garcia et le transfert du jeune Darryl Bakola.

Comme souvent à l’Olympique de Marseille , la fin de mercato pourrait être animée. Le président Pablo Longoria a l’habitude de conclure des opérations dans la dernière ligne droite. Il faut notamment s’attendre à des départs, à commencer par celui de Darryl Bakola. Le milieu de 18 ans refuse de prolonger malgré la proposition transmise par ses dirigeants. Pour éviter de se retrouver dos au mur l’été prochain, lorsque le jeune talent entrera dans la dernière année de son contrat, la direction olympienne a décidé de s’en séparer dès cet hiver.

On annonçait un possible départ à Strasbourg en début de semaine. Mais Darryl Bakola devrait plutôt s’envoler pour l’Italie. Après les discussions révélées par Foot Mercato , le journaliste Gianluca Di Marzio parle d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo pour un transfert à 10 millions d’euros. Les Neroverdi vont ainsi accueillir un deuxième Marseillais après Ismaël Koné, prêté avec option d’achat l’été dernier, puis un troisième avec Ulisses Garcia. Les discussions ont avancé cette nuit sur Paris, où Pablo Longoria et Mehdi Benatia se trouvent après le match de leur équipe en Belgique mercredi.

Toujours d’après notre confrère italien, le pensionnaire du Vélodrome a également trouvé un terrain d’entente avec Sassuolo pour un prêt du latéral gauche. Dans cette opération, une option d’achat comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros sera ajoutée. Le montant n’est pas énorme et ce n’est pas vraiment une surprise. Très peu utilisé par Roberto De Zerbi cette saison, l’international suisse n’entre pas dans les plans marseillais. Comme l’attaquant Neal Maupay, envoyé en prêt au FC Séville, l’ancien joueur des Young Boys de Berne faisait déjà partie des indésirables l’été dernier. C’est dire le service rendu par Sassuolo à l’Olympique de Marseille.