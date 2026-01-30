ICONSPORT_266745_0201
Darryl Bakola

L’OM largue Garcia et Bakola pendant la nuit

OM30 janv. , 12:20
parEric Bethsy
6
Prêté à Sassuolo l’été dernier, Ismaël Koné verra deux Marseillais le rejoindre dans les prochains jours. Les Neroverdi ont trouvé des accords avec l’Olympique de Marseille pour le prêt d’Ulisses Garcia et le transfert du jeune Darryl Bakola.
Comme souvent à l’Olympique de Marseille, la fin de mercato pourrait être animée. Le président Pablo Longoria a l’habitude de conclure des opérations dans la dernière ligne droite. Il faut notamment s’attendre à des départs, à commencer par celui de Darryl Bakola. Le milieu de 18 ans refuse de prolonger malgré la proposition transmise par ses dirigeants. Pour éviter de se retrouver dos au mur l’été prochain, lorsque le jeune talent entrera dans la dernière année de son contrat, la direction olympienne a décidé de s’en séparer dès cet hiver.
On annonçait un possible départ à Strasbourg en début de semaine. Mais Darryl Bakola devrait plutôt s’envoler pour l’Italie. Après les discussions révélées par Foot Mercato, le journaliste Gianluca Di Marzio parle d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo pour un transfert à 10 millions d’euros. Les Neroverdi vont ainsi accueillir un deuxième Marseillais après Ismaël Koné, prêté avec option d’achat l’été dernier, puis un troisième avec Ulisses Garcia. Les discussions ont avancé cette nuit sur Paris, où Pablo Longoria et Mehdi Benatia se trouvent après le match de leur équipe en Belgique mercredi.

Lire aussi

Enorme bataille, il va quitter l'OMEnorme bataille, il va quitter l'OM
Toujours d’après notre confrère italien, le pensionnaire du Vélodrome a également trouvé un terrain d’entente avec Sassuolo pour un prêt du latéral gauche. Dans cette opération, une option d’achat comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros sera ajoutée. Le montant n’est pas énorme et ce n’est pas vraiment une surprise. Très peu utilisé par Roberto De Zerbi cette saison, l’international suisse n’entre pas dans les plans marseillais. Comme l’attaquant Neal Maupay, envoyé en prêt au FC Séville, l’ancien joueur des Young Boys de Berne faisait déjà partie des indésirables l’été dernier. C’est dire le service rendu par Sassuolo à l’Olympique de Marseille.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0156 (1)
OL

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

ICONSPORT_283297_0256
FC Nantes

Nantes : Une catastrophe de plus

ICONSPORT_281551_0052
OM

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

ICONSPORT_283678_0131
Europa League

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Fil Info

30 janv. , 14:30
OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang
30 janv. , 14:00
Nantes : Une catastrophe de plus
30 janv. , 13:40
OM : La Provence démolit Longoria et Benatia
30 janv. , 13:20
EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages
30 janv. , 13:18
LdC : Monaco promet l’enfer au PSG
30 janv. , 13:02
LdC : Le tirage au sort complet des play-offs
30 janv. , 13:00
L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence
30 janv. , 12:40
L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans
30 janv. , 12:26
LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages

Derniers commentaires

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Je viens de voir le tableau merci

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Dac merci je comprenais pas très bien

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

Red13 faut qu'il arrête de boire justement et qu'il entame une cure... l'alcoolisme est une maladie sérieuse

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading