ICONSPORT_276928_0202

L'AC Milan pique Mateta en pleine nuit

Serie A30 janv. , 15:00
parNathan Hanini
0
Alors que Jean-Philippe Mateta se dirigeait vers Nottingham Forest, l’AC Milan est venu jouer les trouble-fête. Le club italien passe devant la formation de Premier League et le Français pourrait s’envoler pour la Lombardie dès la fin du mois de janvier.
À la recherche de son attaquant, l’AC Milan a peut-être trouvé son bonheur. Le club italien devance Nottingham Forest dans le dossier Jean-Philippe Mateta. Ce vendredi, Luca Bianchin, journaliste à la Gazzetta Dello Sport, dévoile que le club lombard est tombé d’accord avec les Eagles pour un transfert avoisinant les 30 millions d’euros. « L'AC Milan a réalisé une avancée significative cette nuit dans le dossier Jean-Philippe Mateta, en parvenant à un accord avec Crystal Palace pour environ 30 millions d'euros. Milan tente de conclure l'affaire dès janvier : beaucoup dépendra de la capacité de Crystal Palace à recruter Strand-Larsen », dévoile le journaliste italien sur X (anciennement Twitter).

Crystal Palace attend de trouver un remplaçant

Les Rossoneri cherchent à valider le transfert en cette fin de mois de janvier, mais le timing est serré. De son côté, Jean-Philippe Mateta va peut-être connaître une nouvelle aventure. L’attaquant de 28 ans aurait pu rester en Premier League puisque son club Crystal Palace avait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour un transfert avoisinant les 40 millions d’euros. Mais Milan a trouvé les arguments pour convaincre l’international français (trois sélections, deux buts) en fin de contrat à l’été 2027.
Désormais Crystal Palace veut recruter un remplaçant à l’ancien lyonnais avant de valider le départ. Le jeune attaquant de Wolverhampton, Strand-Larsen est la cible prioritaire avec une offre tournant aux alentours de 57 millions d’euros selon The Athletic. À 25 ans, l’international norvégien n’a inscrit qu’un but en 21 apparitions en Premier League. La saison cauchemar (dernier du championnat avec 8 points) n’aide pas à se mettre en avant.
J. Mateta

J. Mateta

FranceFrance Âge 28 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs23
Buts8
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Jhon Duran
LOSC

Lille recrute un buteur en Arabie Saoudite

c est hors sujet didier deschamps refuse d en parler iconsport 269165 0016 398427
Info

Vainqueur au tribunal, Riolo nargue Deschamps

ICONSPORT_278470_0294
Ligue des Champions

LdC : Les dates de PSG-Monaco dévoilées

ICONSPORT_283669_0289
OL

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Fil Info

30 janv. , 17:40
Lille recrute un buteur en Arabie Saoudite
30 janv. , 17:20
Vainqueur au tribunal, Riolo nargue Deschamps
30 janv. , 17:03
LdC : Les dates de PSG-Monaco dévoilées
30 janv. , 17:00
Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ
30 janv. , 16:40
Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente
30 janv. , 16:20
De Zerbi reste à l’OM
30 janv. , 16:00
PSG : Luis Enrique exige une énorme condition pour prolonger
30 janv. , 15:40
OL : Sans nouvelles, Yaremchuk s’est fait planter
30 janv. , 15:20
Abdelli à l'OM, tout se jouera lundi

Derniers commentaires

Séisme à l'OM, Balerdi mis en vente

Et avec son attitude pourrie sur le terrain … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

15 20M

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

Ce n'est pas Osbor mais Ozgor ou Hossegor.

LdC : Monaco promet l’enfer au PSG

Ca peut être compliqué comme simplifié. Ils nous font souvent galérer mais ils ont des absents majeurs, sont pas dans une bonne dynamique, joueront le retour au Parc et découvriront le PSG mode ldc de phase finale. Dommage pour le foot francais quinperd une chance d'avoir 2 clubs en 8e

LdC : Le tirage au sort complet des play-offs

Newcastle qui termine derrière nous et qui prend le tirage le plus facile...ils me dégoutent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading