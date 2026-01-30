L'AC Milan pique Mateta en pleine nuit

LdC : Monaco promet l’enfer au PSG

Ca peut être compliqué comme simplifié. Ils nous font souvent galérer mais ils ont des absents majeurs, sont pas dans une bonne dynamique, joueront le retour au Parc et découvriront le PSG mode ldc de phase finale. Dommage pour le foot francais quinperd une chance d'avoir 2 clubs en 8e