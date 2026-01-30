ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

OM30 janv. , 9:30
parClaude Dautel
5
L'élimination de l'OM en Ligue des champions a révélé des plaies béantes au sein du club phocéen. Dans les coulisses, tout ne serait pas rose, loin de là.
48 heures après la catastrophe, les langues se délient du côté du vestiaire marseillais. Même si jusque-là la saison de l'Olympique de Marseille était plutôt correcte, avec des hauts et des bas, la copie rendue à Bruges a tout balayé. Tandis que l'avenir de Roberto De Zerbi est encore très incertain, c'est également le rôle de Medhi Benatia qui est mis sur la sellette. Car si le directeur du football de l'OM a contribué au mercato XXL de Marseille, ce qui a fait le bonheur des supporters, les résultats ne sont pas là. Et les journalistes de L'Equipe expliquent ce vendredi que Medhi Benatia n'a pas les meilleures relations du monde avec celui qui est le joueur vedette de Marseille, Mason Greenwood.

Benatia agace une partie du vestiaire

« Benatia et l'Anglais s'ignorent ouvertement au quotidien la plupart du temps, le premier n'hésitant jamais à souligner les manquements du second sur le terrain et en dehors, comme l'été dernier quand l'ancien de Manchester United avait décidé de zapper une obligation commerciale sans s'inquiéter d'une quelconque répercussion », expliquent nos confrères. Ces derniers précisent que Mason Greenwood ne serait pas le seul à avoir au mieux de l'indifférence pour Medhi Benatia, d'autres joueurs étant également lassés du comportement du plus proche conseiller de Pablo Longoria.
Pour l'instant, le départ de Medhi Benatia n'est pas d'actualité, même si ce dernier a parfois laissé sous-entendre que cela pourrait se faire plus vite que prévu. Pablo Longoria, toujours aussi fan du trading de joueurs, compte sur l'ancien joueur pour l'aider dans cette mission. Et ce n'est pas l'avis du vestiaire qui changera quoi que ce soit, le duo Longoria-Benatia n'ayant pas réellement l'intention de se faire dicter ses choix par l'effectif actuel. Cependant, dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille, il serait pas mal que la communication entre Mason Greenwood et le dirigeant phocéen s'améliore.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_280402_0172
OL

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

ICONSPORT_283183_0204
PSG

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

ICONSPORT_279864_0274
ASSE

ASSE : Un énorme coup dur en toute fin de mercato

Fil Info

30 janv. , 10:30
OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro
30 janv. , 10:00
PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris
30 janv. , 9:00
ASSE : Un énorme coup dur en toute fin de mercato
30 janv. , 8:40
Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça
30 janv. , 8:20
OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !
30 janv. , 8:00
OM : De Zerbi refuse de démissionner
30 janv. , 7:00
Indice UEFA : L’OL offre une excellente nouvelle à la France
30 janv. , 6:40
TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

Un joueur qui aurait pu faire et du faire une plus grande carrière encore. Il aurait peut être du rester a Lyon, il était dans son élément.

Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça

Le tweet de golmon dans l’article 😂

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

c'est claire que pour une fois on avait pas l'impression d'entendre un mec qui se retenait de faire des wesh .. ca change

PSG : Jérome Rothen n'ose plus attaquer Paris

Le soucis de terminer hors du top8 ce n est pas les barrages mais les 1/8 ou la tu vas tomber sur un gros morceau, en l occurrence sans doute le Barça ou Chelsea ... Donc on aurait vraiment pu s eviter, d une, ces deux matchs supplémentaires, mais surtout cette difficulté en 1/8 en prenant une equipe plus abordable et en recevant de surcroît au match retour. Donc l equipe a certes des circonstances atténuantes mais ça n empêche pas d etre critique !!! Perso j aurais préféré perdre face au Barça et le Bayern et gagner tout le reste, que les frustrations face a Bilbao, Newcastle, et le Sporting, on serait ds le top8

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

Une génération aec la tête pleine cela changerait surtout au niveau des ITW ..., un peu comme au rugby ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading