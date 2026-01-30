OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

L'élimination de l'OM en Ligue des champions a révélé des plaies béantes au sein du club phocéen. Dans les coulisses, tout ne serait pas rose, loin de là.

L'Equipe expliquent ce vendredi que Medhi Benatia n'a pas les meilleures relations du monde avec celui qui est le joueur vedette de Marseille, Mason Greenwood. 48 heures après la catastrophe, les langues se délient du côté du vestiaire marseillais. Même si jusque-là la saison de l'Olympique de Marseille était plutôt correcte, avec des hauts et des bas, la copie rendue à Bruges a tout balayé. Tandis que l'avenir de Roberto De Zerbi est encore très incertain , c'est également le rôle de Medhi Benatia qui est mis sur la sellette. Car si le directeur du football de l'OM a contribué au mercato XXL de Marseille, ce qui a fait le bonheur des supporters, les résultats ne sont pas là. Et les journalistes deexpliquent ce vendredi que Medhi Benatia n'a pas les meilleures relations du monde avec celui qui est le joueur vedette de Marseille, Mason Greenwood.

Benatia agace une partie du vestiaire

« Benatia et l'Anglais s'ignorent ouvertement au quotidien la plupart du temps, le premier n'hésitant jamais à souligner les manquements du second sur le terrain et en dehors, comme l'été dernier quand l'ancien de Manchester United avait décidé de zapper une obligation commerciale sans s'inquiéter d'une quelconque répercussion », expliquent nos confrères. Ces derniers précisent que Mason Greenwood ne serait pas le seul à avoir au mieux de l'indifférence pour Medhi Benatia, d'autres joueurs étant également lassés du comportement du plus proche conseiller de Pablo Longoria.

Pour l'instant, le départ de Medhi Benatia n'est pas d'actualité, même si ce dernier a parfois laissé sous-entendre que cela pourrait se faire plus vite que prévu. Pablo Longoria, toujours aussi fan du trading de joueurs, compte sur l'ancien joueur pour l'aider dans cette mission. Et ce n'est pas l'avis du vestiaire qui changera quoi que ce soit, le duo Longoria-Benatia n'ayant pas réellement l'intention de se faire dicter ses choix par l'effectif actuel. Cependant, dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille, il serait pas mal que la communication entre Mason Greenwood et le dirigeant phocéen s'améliore.