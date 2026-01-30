OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Média le plus proche de l'OM, La Provence ne décolère pas après l'élimination de Marseille en Ligue des champions. Et le quotidien régional n'hésite pas à s'en prendre aussi aux dirigeants phocéens.

Propriété du groupe de Rodolphe Saadé, sponsor majeur de l'Olympique de Marseille, le quotidien La Provence s'enflamme toujours pour le club phocéen. Mais qui aime bien châtie bien, et même si si cela déplait parfois aux supporters, les journalistes du média régional n'hésitent jamais à dire ce qu'ils ont sur le coeur. Après la déroute à Bruges, et l'élimination de l'OM en Ligue des champions, nos confrères marseillais sont revenus sur les événements intervenus après le match en Belgique. L'occasion pour eux de s'en prendre aux joueurs, à Roberto De Zerbi, mais aussi aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Des tacles XXL qui vont évidemment faire du bruit du côté du Vélodrome, et des réseaux sociaux.

« Pablo Longoria semble aux abonnés absents » - La Provence

Si les joueurs de Roberto De Zerbi sont évidemment les premiers coupables de ce naufrage qui ridiculise l'OM, l'attitude des dirigeants phocéens est vivement critiquée par La Provence. « Derrière un Medhi Benatia tout puissant et un Pablo Longoria qui semble aux abonnés absents mais qui reste bien présent, l’OM navigue à vue dans les hautes sphères. Il fallait voir le directeur sportif converser jusqu’à tard dans la nuit sur le parking du stade avec son président, tapes sur l’épaule à l'appui, après cette « soirée de merde » selon ses mots. Pendant ce temps, le directeur de cabinet gardait les valises et le responsable de la performance orchestrait le ballet des vans, tandis que le directeur de la communication, à moitié déçu (le PSG est qualifié), cherchait désespérément des toilettes. Comme sur le terrain, personne n’avait l’air à sa place », constate le média, qui n'en reste pas là.

En effet, La Provence constate que depuis jeudi, des commerçants marseillais ont placardé des affiches avec le visage du célèbre René Malleville avec un message : « Ne me parlez pas de l’OM aujourd’hui ». L'élimination de Ligue des champions a fait de vrais dégâts et les dirigeants marseillais ne pourront pas s'en tirer avec de simples paroles. Et sur le Vieux Port, personne n'ose imaginer autre chose qu'une victoire samedi face au Paris FC.