OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

OL30 janv. , 14:30
parNathan Hanini
9
Semaine cauchemardesque pour John Textor, après avoir été révoqué de son poste de directeur d’Eagle avec effet immédiat, l’Américain est désormais soumis à une interdiction de vente de joueurs du côté de Botafogo. En parallèle, l’ancien patron de l’OL se dit en guerre ouverte avec Ares.
Ce mercredi, l'AFP a dévoilé que John Textor a été révoqué de son poste de directeur d’Eagle avec effet immédiat. L’Américain propriétaire de Botafogo au Brésil avait tenté de reprendre la main sur Eagle Football Group et l’OL. Mais le conseil d’administration et Ares ont jugé cela illégal. Par la suite au micro de Botafogo TV, Textor s’est dit en guerre ouverte du côté de Ares France. « Je suis en guerre avec Ares en France. Nous avons rendu publiques certaines choses très graves qu’ils ont faites là-bas, et nous les avons dénoncées au parquet et à l’AMF. Aujourd’hui, nous allons diffuser toutes ces informations à la presse dans toute l’Europe, » explique-t-il. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là.

Botafogo ne peut plus recruter ni vendre

Ce jeudi soir, la justice brésilienne a prononcé une interdiction envers le club de Botafogo concernant la vente de joueurs et de ses actifs. « Considérant des informations de presse sur la négociation précipitée de joueurs, j’ordonne, à titre conservatoire, la suspension de tous les actes liés à la vente et à la négociation d’actifs et de tout autre acte ayant des implications économiques », note le tribunal de Rio de Janeiro.
Ces dernières semaines, le club brésilien a activé la vente de plusieurs éléments. Désormais John Textor n’a plus que 48 heures pour informer le tribunal de toutes négociations d’actifs. Le média brésilien Globo dévoile que l’Américain tient responsable Michele Kang des nouveaux problèmes de Botafogo. Pour rappel, le club brésilien est également soumis à une interdiction de recrutement. Une nouvelle semaine de remue-ménage pour le cowboy.

