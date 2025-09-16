ICONSPORT_270807_0020

A Madrid, l’OM n’existe pas

OM16 sept. , 9:40
parGuillaume Conte
L'OM vient défier l'ogre du Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. La formation espagnole n'est clairement pas méfiante face aux Marseillais. 
Pour son grand retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est servi. La formation sudiste a pris la direction de Madrid pour y défier le Real, recordman de victoires dans cette épreuve, et de loin. Avec un Kylian Mbappé, des stars à chaque poste et l’ambition de récupérer ce trophée en fin de saison, la formation merengue a de quoi faire peur. Après leur succès convaincant contre Lorient, les Marseillais affirment qu’ils viennent au Bernabeu pour y jouer crânement leur chance. Et surprendre une formation du Real Madrid qui ne se soucie pas le moins du monde de l’identité et des forces de l’adversaire. 

Si Xabi Alonso a certainement briefé ses joueurs sur les qualités et les faiblesses de la formation de Roberto De Zerbi, ce n’est vraiment pas ça qui préoccupe les Espagnols à l’approche du match. Ainsi, le technicien du Real n’a pas été interrogé une seule seconde sur le niveau, la qualité ou n’importe quelle question sur l’OM pendant sa conférence de presse, a noté La Provence ce mardi. La presse ibérique ne parle quasiment pas de l’OM, et seuls les joueurs français comme Aurélien Tchouaméni ont signalé que le club phocéen était quand même à respecter. 

Pour les médias de l’autre côté des Pyrénées, la seule information intéressante est la présence de Mason Greenwood, véritable star de l’équipe olympienne qui s’était chauffer avec Jude Bellingham quand il évoluait à Getafe. Pour le reste, pas un mot sur l’état de forme ou les points forts de l’OM, ni même d’un certain Pierre-Emerick Aubameyang, ancien du Barça il faut le rappeler, et qui avait pris l’habitude de plutôt bien se comporter face au Real Madrid dans le Clasico. Il faut croire que l’OM ne provoque pas de grande crainte dans la capitale espagnole. L’occasion rêvée de surprendre tout le monde ce mardi soir. 
Loading