L'OM débarque à Madrid, il tire le signal d'alarme

Ce mardi soir, l'OM aura un déplacement plus que difficile à gérer sur la pelouse du Real Madrid. Mais si les Espagnols se savent favoris, ils ne veulent surtout pas manquer de respect aux Phocéens.

L' OM aura fort à faire pour son grand retour en Ligue des champions puisque les hommes de Roberto De Zerbi seront en déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Les hommes de Xabi Alonso s'avancent comme des favoris naturels au titre final alors que les Phocéens sont encore loin d'en espérer autant. Les troupes marseillaises voudront néanmoins vendre chèrement leur peau. Et qui sait, faire un exploit si l'occasion se présente. S'il y a bien un joueur du Real Madrid qui ne veut pas manquer de respect à l'OM, c'est Aurélien Tchouaméni, qui connait bien la Ligue 1 et le potentiel des pensionnaires du Stade Vélodrome.

L'OM ne sera pas pris à la légère

Lors d'une apparition en conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain français du Real Madrid a en effet indiqué sur le sujet : « On sait que ça sera un match très exigeant, contre un bon rival. Mais on doit jouer à notre niveau pour gagner parce qu'on espère commencer la compétition de la meilleure façon possible. Marseille est une superbe équipe. En tant que Français, je le sais parfaitement. Ils vont nous poser des problèmes mais ça dépend de nous. On doit jouer à notre niveau pour faire en sorte de gagner ce match... Je ne sais pas si tous les Espagnols le savent mais il y a beaucoup d'engouement autour de l'OM. J'ai eu beaucoup d'appels pour avoir des places. On a hâte en tant que Français et Madridista de commencer cette compétition contre l'OM ».

A noter que pour soutenir les troupes de Roberto De Zerbi, ce ne seront pas moins de 4000 fans de l'OM qui seront présents dans les travées du Santiago-Bernabéu.