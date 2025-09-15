Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

Adversaire de l’Olympique de Marseille mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid aborde la rencontre en tant que grand favori. Les Merengue se méfient tout de même des Marseillais, et surtout de leur attaquant Mason Greenwood, efficace depuis le début de la saison.

L’Olympique de Marseille s’est rassuré. Après un début de saison inquiétant, le vice-champion de France s’est offert un carton face à Lorient (4-0) vendredi. De quoi reprendre confiance en vue d’une semaine compliquée. Avant de se projeter sur le Paris Saint-Germain dimanche, les Marseillais se préparent à défier le Real Madrid mardi. Pour une équipe en recherche de certitudes et d’automatismes avec ses nombreuses recrues, ce déplacement peut s’avérer périlleux. Mais l’entraîneur olympien Roberto De Zerbi ne s’interdit rien.

M. Greenwood Angleterre • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« On y va avec humilité car c’est le Real et c’est au Bernabéu, mais il faudra que l'on soit très amitieux, osait l’Italien après le succès contre les Merlus. C’est la Ligue des Champions et on porte l’histoire de l’OM. Il faut aller à Madrid avec l’objectif de faire un bon résultat, avec humilité mais ambition. C’est ce que la ville et le club nous imposent. » Si l’Olympique de Marseille a une chance de créer l’exploit, cela passera sans doute par un grand Mason Greenwood. L’attaquant polyvalent réalise un bon début de saison. En témoignent ses deux buts et trois passes décisives en quatre matchs.

Sans surprise, ses statistiques en font le danger numéro 1 aux yeux de la presse madrilène. Mason Greenwood sera le Marseillais à surveiller, prévient le quotidien As, qui souligne sa capacité à tirer des deux pieds et son côté imprévisible. Nos confrères savent que le Real Madrid de Xabi Alonso montre encore des signes de fébrilité défensive dont l’Anglais pourrait profiter. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester United avait fait ses preuves en Espagne durant son prêt à Getafe (2023-2024), avec un total de dix buts et six passes décisives toutes compétitions confondues.