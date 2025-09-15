om greenwood en arabie saoudite la revelation choc iconsport 266745 0237 398336

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

OM15 sept. , 18:30
par Eric Bethsy
Adversaire de l’Olympique de Marseille mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid aborde la rencontre en tant que grand favori. Les Merengue se méfient tout de même des Marseillais, et surtout de leur attaquant Mason Greenwood, efficace depuis le début de la saison.
L’Olympique de Marseille s’est rassuré. Après un début de saison inquiétant, le vice-champion de France s’est offert un carton face à Lorient (4-0) vendredi. De quoi reprendre confiance en vue d’une semaine compliquée. Avant de se projeter sur le Paris Saint-Germain dimanche, les Marseillais se préparent à défier le Real Madrid mardi. Pour une équipe en recherche de certitudes et d’automatismes avec ses nombreuses recrues, ce déplacement peut s’avérer périlleux. Mais l’entraîneur olympien Roberto De Zerbi ne s’interdit rien.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« On y va avec humilité car c’est le Real et c’est au Bernabéu, mais il faudra que l'on soit très amitieux, osait l’Italien après le succès contre les Merlus. C’est la Ligue des Champions et on porte l’histoire de l’OM. Il faut aller à Madrid avec l’objectif de faire un bon résultat, avec humilité mais ambition. C’est ce que la ville et le club nous imposent. » Si l’Olympique de Marseille a une chance de créer l’exploit, cela passera sans doute par un grand Mason Greenwood. L’attaquant polyvalent réalise un bon début de saison. En témoignent ses deux buts et trois passes décisives en quatre matchs.
Sans surprise, ses statistiques en font le danger numéro 1 aux yeux de la presse madrilène. Mason Greenwood sera le Marseillais à surveiller, prévient le quotidien As, qui souligne sa capacité à tirer des deux pieds et son côté imprévisible. Nos confrères savent que le Real Madrid de Xabi Alonso montre encore des signes de fébrilité défensive dont l’Anglais pourrait profiter. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester United avait fait ses preuves en Espagne durant son prêt à Getafe (2023-2024), avec un total de dix buts et six passes décisives toutes compétitions confondues.
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tant qu'à vouloir faire l'intellectuel, 'le PSG tremble " c'est une métonymie pas une métaphore. Ou à la rigueur pour faire simple pour toi, une personnification. Le fuyard là, rires.

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

