Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

L'OL a pris une mesure très impopulaire en plein été, en décidant de faire payer les parkings relais pour se rendre au stade. La décision et le timing dérangent.

Voilà une décision impopulaire, et faite avec un tel dédain que cela ne pouvait pas passer. L’Olympique Lyonnais a tranquillement annoncé cette semaine que les parkings relais d’Euroexpo et de Meyzieu seraient désormais payants, alors qu’ils étaient jusqu’à présent gratuits depuis la construction du stade. Cela permettait aux automobilistes de se garer sereinement pour aller au match, tout en prenant ensuite les transports en commun pour arriver au Groupama Stadium.

Un stade trop loin de la ville ?

Mais l’OL a décidé de mettre fin à cette gratuité, et demande désormais 12,50 euros pour pouvoir se garer les jours de matchs. Faire passer le tarif de 0 à cette somme a eu le don de faire hurler. Soit un tarif qui se rapproche directement du prix du parking du stade, à 20 euros pour les voitures, et 10 euros pour les motos.

Cette mesure a provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, les difficultés financières de l'OL ayant bon dos selon les principaux concernés. C’est surtout le fait que cette décision ait été rendue publique un mois après le lancement des abonnements qui indigne, car cela peut rajouter jusqu’à 200 ou 300 euros de plus sur la facture pour ceux qui utilisent ce moyen pour venir au stade.