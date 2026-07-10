Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

OL10 juil. , 8:40
parGuillaume Conte
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L'OL a pris une mesure très impopulaire en plein été, en décidant de faire payer les parkings relais pour se rendre au stade. La décision et le timing dérangent.
Voilà une décision impopulaire, et faite avec un tel dédain que cela ne pouvait pas passer. L’Olympique Lyonnais a tranquillement annoncé cette semaine que les parkings relais d’Euroexpo et de Meyzieu seraient désormais payants, alors qu’ils étaient jusqu’à présent gratuits depuis la construction du stade. Cela permettait aux automobilistes de se garer sereinement pour aller au match, tout en prenant ensuite les transports en commun pour arriver au Groupama Stadium.

Un stade trop loin de la ville ?

Mais l’OL a décidé de mettre fin à cette gratuité, et demande désormais 12,50 euros pour pouvoir se garer les jours de matchs. Faire passer le tarif de 0 à cette somme a eu le don de faire hurler. Soit un tarif qui se rapproche directement du prix du parking du stade, à 20 euros pour les voitures, et 10 euros pour les motos.
Cette mesure a provoqué une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, les difficultés financières de l'OL ayant bon dos selon les principaux concernés. C’est surtout le fait que cette décision ait été rendue publique un mois après le lancement des abonnements qui indigne, car cela peut rajouter jusqu’à 200 ou 300 euros de plus sur la facture pour ceux qui utilisent ce moyen pour venir au stade.
Certains ont déjà promis de faire une opération stade vide pour la première rencontre à domicile de Ligue 1, histoire de marquer le coup, même si la mesure est encore loin d’être adoptée. En tout cas, comme souvent lorsque l’on touche directement au porte-feuilles, les spectateurs qui estiment déjà que l’abonnement, les consommations sur place, et l’essence pour venir au stade, font déjà grimper l’addition assez haut, ne manquent pas de faire savoir que cette décision prise par l’OL est des plus impopulaires. Même Jean-Michel Aulas s’est fait interpeller par quelques internautes, coupable selon eux d’avoir mis le stade si loin de la ville, de sorte qu’il est impossible d’y aller à pied.
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Derniers commentaires

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

bah pareil pour eux. remboursement!

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !

Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer

Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

Si ..... ???

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