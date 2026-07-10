Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

PSG10 juil. , 8:20
parGuillaume Conte
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Leader défensif de l'équipe de France, Dayot Upamecano est tellement injouable qu'il fait rêver les supporters du PSG pour l'après-Marquinhos.
L’attaque de l’équipe de France fait beaucoup parler, et à juste titre, dans ce Mondial. Quand ce n’est pas Mbappé, ce sont Doué, Barcola ou Dembélé qui se montrent à leur avantage pour les Bleus. Mais sans faire trop de bruit, depuis les matchs à élimination directe, la défense française se montre injouable. Jeudi soir face au Maroc, les Lions de l’Atlas n’ont même pas pu s’approcher du but de Mike Maignan pendant 90 minutes. Il faut dire que, avant de tomber sur le gardien du Milan AC, il y avait une charnière centrale, et même un Dayot Upamecano, totalement injouable.

Upamecano, une fenêtre de tir en 2027

Premier sur tous les ballons, sobre dans la relance, toujours aussi rapide, il a su ajouter le sérieux et la rigueur à son arsenal pour devenir le patron de la défense centrale. Le joueur du Bayern Munich a tapé dans l’oeil comme un élément qui ne laisse absolument aucune chance à ses adversaires. Il va falloir garder ce niveau de jeu sur encore deux matchs, mais le natif d’Evreux fait en tout cas rêver les supporters du PSG, qui voient en lui le successeur idéal de Marquinhos.
La situation contractuelle d’Upamecano peut faire peur au départ, car il a prolongé en février dernier avec le Bayern jusqu’en 2030, mais il a aussi inséré une clause de sortie à partir de l’été 2027, pour tout club mettant 65 millions d’euros sur la table. Une somme que les fans du PSG verraient bien leur président mettre si l’ancien de Leipzig continue sur cette lancée. « Bon les amis, je crois bien que le double Champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, va péter la clause d'Upamecano l'été prochain pour l'après Marquinhos », « Normalement c’est illégal d’avoir une charnière centrale composée de Saliba et Upamecano, infranchissable », « Encore match de fou de Dayot upamecano mdrrrrrrr le Bayern a un monstre. L’impression qu’il peut gérer une défense à lui tout seul, je rêve tellement d’une doublette dayot pacho au psg en mode double RR », ont lancé des supporters parisiens qui sait que, cet été ou le prochain, l’avenir de Marquinhos sera tout de même étudié et laissera une place de libre en défense centrale. Un timing parfait pour un assaut en 2027 ?
D. Upamecano

D. Upamecano

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Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

bah pareil pour eux. remboursement!

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !

Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer

Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

Si ..... ???

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