Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

bah pareil pour eux. remboursement!
iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?
En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !
il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer
Si ..... ???
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Bon les amis, je crois bien que le double Champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, va péter la clause d'Upamecano l'été prochain pour l'après Marquinhos !
Encore match de fou de Dayot upamecano mdrrrrrrr le Bayern a un monstre. L’impression qu’il peut gérer une défense à lui tout seul, je rêve tellement d’une doublette dayot pacho au psg en mode double RR